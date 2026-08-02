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¡El secreto mejor guardado de Japón!

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Ago 2, 2026 #efemérides, #Kinenbi, #merienda, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #snack, #おやつ, #記念日
De una pausa para recuperar fuerzas a un símbolo de felicidad: así nació el “oyatsu” japonés

📍Tokio | 2 de agosto

¿Quién no ha sonreído alguna vez al compartir un dulce con un compañero de trabajo, un amigo o la familia? En Japón, ese pequeño momento cotidiano tiene incluso su propia fecha en el calendario.

Cada 2 de agosto se celebra el Día del Oyasu (おやつの日), una jornada dedicada a recordar que un simple bocadillo también puede acercar a las personas.

La conmemoración fue creada por la Asociación Japonesa del Oyasu, con sede en Tokio, utilizando un juego de palabras muy japonés: “8 (ya) y 2 (tsu)”, que se pronuncia como “oyatsu”. La fecha fue reconocida oficialmente por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos.

Pero esta celebración va mucho más allá de los dulces. La idea es destacar el poder del oyatsu como una herramienta para compartir, conversar y regalar un momento de tranquilidad. Porque, al final, una pausa con algo rico… también puede alegrar el día.

 

Una costumbre con más de 400 años de historia

El origen del oyatsu se remonta al período Edo, cuando en Japón era habitual hacer solo dos comidas al día. Entre el almuerzo y la cena aparecía el famoso “yatsudoki”, alrededor de las 2 o 3 de la tarde, momento en el que la gente comía algo ligero para recuperar energías.

Con el paso del tiempo, ese pequeño refrigerio comenzó a llamarse simplemente oyatsu, un término que hoy se utiliza para cualquier snack o merienda. De ahí nació la conocida expresión japonesa del “snack de las tres de la tarde”.

 

Mucho más que un dulce

Cuando se habla de oyatsu, la mayoría piensa en galletas, pasteles, frutas, senbei, dango o manju. Son alimentos que suelen aportar un poco más de energía, aunque en cantidades pequeñas, ya que se consideran un complemento entre las comidas principales.

Y hay algo curioso… En Japón es muy común escuchar la frase “Vamos a tomar un té”. Detrás de esas palabras casi siempre aparece un pequeño dulce sobre la mesa y, con él, una conversación que hace más llevadera la jornada.

Incluso hoy, en muchas oficinas, es habitual que alguien regrese de un viaje y reparta un omiyage para compartir durante la pausa de la tarde. Son gestos sencillos, pero capaces de sacar sonrisas y crear un ambiente más cercano.

Al fin y al cabo, los tiempos cambian, las costumbres evolucionan… pero la hora del oyatsu sigue siendo ese pequeño momento de calma que invita a descansar, conversar y compartir un instante de felicidad.

Términos clave

Japonés

Rōmaji

Español

おやつ

Oyatsu

Merienda, snack o tentempié

おやつの日

Oyatsu no Hi

Día del Oyatsu

八つ時

Yatsudoki

Hora de las dos o tres de la tarde

間食

Kanshoku

Refrigerio entre comidas

お茶

Ocha

Té japonés

お土産

Omiyage

Recuerdo o regalo de un viaje

団子

Dango

Bolitas de masa de arroz

煎餅

Senbei

Galleta de arroz

饅頭

Manjū

Dulce relleno tradicional

日本おやつ協会

Nihon Oyatsu Kyōkai

Asociación Japonesa del Oyatsu

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