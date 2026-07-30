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Una historia que une Noruega, la tecnología y el sabor japonés

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Jul 30, 2026 #aniversario, #Día del Salmón Crudo, #efemérides, #Nama sāmon no hi, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #今日は何の日, #生サーモンの日, #記念日
Japón queda atrapado por el sabor naranja: el salmón extranjero que cambió la cultura del sushi

📍Tōkyō  |  30 de julio 

Hay sabores que, en un solo bocado, parecen contar una historia completa… 🌊

El frío de los mares del norte de Europa, la precisión de la tecnología japonesa y el amor por la gastronomía se encuentran en un alimento que ya forma parte de la vida diaria en Japón: el salmón fresco.

Cada 30 de julio, Japón celebra el “Día del Salmón Fresco” (生サーモンの日・Nama Sāmon no Hi), una fecha creada para que más personas descubran la calidad y el sabor de un salmón muy especial: uno que llega a las mesas japonesas sin haber pasado por congelación.

Detrás de esta celebración está Mowi Japan, una empresa ubicada en Tsukiji, Tokio, conocida por su trabajo en la crianza, procesamiento y comercialización de pescados, especialmente del salmón y la trucha.

La elección del día tiene un curioso juego de palabras japonés:

生 (nama = fresco) → recuerda al número 7
サーモン (sāmon = salmón) → recuerda al número 30

Así nació el 7/30, una fecha sencilla de recordar y con mucho sabor.

El aniversario fue reconocido oficialmente en 2019 por la Japan Anniversary Association, convirtiéndose en una fecha dedicada a celebrar uno de los pescados que más ha conquistado a los consumidores japoneses.

🌊 Del frío de Noruega hasta la mesa japonesa

Cuando vemos una lámina de salmón en un plato de sushi, quizá no imaginamos todo el camino que recorrió…

Detrás de cada pieza existe una gran cadena internacional.

La empresa Mowi ASA, con sede en Bergen, Noruega, es una de las compañías más importantes del mundo en la producción y procesamiento de salmón.

Sus productos llegan a distintos países y forman parte de la alimentación diaria de millones de personas.

En Japón, una de sus marcas más conocidas es:

🐟 モウイ・サーモン (Mowi Salmon)

Un salmón del Atlántico (アトランティックサーモン) criado en las frías aguas noruegas.

Una de sus principales características es su forma de llegar a Japón:

sin congelarse previamente
transportado rápidamente por avión
✅ manteniendo su textura, color y sabor original

Ese cuidado permite disfrutar un salmón con una textura suave y un sabor delicado, algo que encaja perfectamente con la cultura gastronómica japonesa.

🍣 Un pescado extranjero que conquistó Japón

Japón tiene una enorme tradición de pescados y mariscos propios. Desde hace siglos, el mar forma parte de su cultura y de su mesa.

Sin embargo… el salmón noruego logró encontrar un lugar especial.

¿Por qué?

Por su sabor suave, su llamativo color naranja y porque combina fácilmente con diferentes estilos de cocina.

Hoy es habitual encontrarlo en:

🍣 寿司 (sushi)
🥢 刺身 (sashimi)
🍚 丼 (donburi, cuencos de arroz con pescado)
🍽️ platos internacionales adaptados al gusto japonés

Desde grandes restaurantes hasta supermercados de barrio, el salmón se convirtió en un ingrediente cotidiano para muchas familias japonesas.

🇯🇵 Un puente gastronómico entre culturas

Para muchos extranjeros que viven en Japón, el salmón fresco tiene también un significado especial.

Es un alimento conocido, cercano… un sabor que recuerda a otros países, pero que al mismo tiempo ya forma parte de la vida japonesa.

Una pieza de salmón puede unir historias diferentes: Noruega, Japón y las personas que disfrutan de una misma mesa.

Porque la gastronomía también es una forma de conectar culturas.

Y cada 30 de julio, Japón celebra justamente eso: el sabor, la frescura y la historia que hay detrás de un simple —pero especial— trozo de salmón.

Puedo adaptarlo también a una versión más emocional tipo crónica de televisión NHK/Noticias Nippon, con entrada más impactante y cierre para redes sociales.

 

📌 Datos clave del Día del Salmón Fresco

日本語 Rōmaji Español
生サーモンの日 Nama Sāmon no Hi Día del Salmón Fresco
Nama Fresco / sin cocinar
鮭（サケ） Sake Salmón
養殖 Yōshoku Crianza / cultivo de peces
加工 Kakō Procesamiento
販売 Hanbai Venta / comercialización
寿司 Sushi Sushi
刺身 Sashimi Pescado crudo cortado en láminas
鮮度 Sendo Frescura
ノルウェー産 Noruwē-san Procedente de Noruega
アトランティックサーモン Atorantikku Sāmon Salmón del Atlántico
冷凍なし Reitō nashi Sin congelación

 

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