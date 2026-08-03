Japón debate su futuro y Takaichi pierde respaldo

La aprobación del Gobierno de Takaichi cae por primera vez por debajo del 60%… ¿la política migratoria está pasando factura?

Tokio | 3 de agosto

La popularidad del gabinete de Sanae Takaichi comienza a mostrar señales de desgaste. Según la última encuesta de JNN, la tasa de apoyo al Gobierno se ubicó en 59,2%, una caída de 6,7 puntos respecto al mes anterior.

Es la primera vez desde la formación del gabinete que la aprobación baja del 60%. Al mismo tiempo, quienes dicen “no apoyar” al Gobierno aumentaron hasta 37,6%, un salto de 6,8 puntos.

Pero… ¿qué está detrás de esta caída? ¿Tiene relación con la nueva política migratoria de Japón?

La respuesta es: sí puede ser uno de los factores, pero no parece ser la única razón.

1. La política migratoria genera debate, pero no es el principal motivo

El Gobierno de Takaichi ha impulsado una línea más estricta en materia de control migratorio y residencia extranjera:

Mayor revisión de las condiciones para la residencia permanente (永住権, eijūken) .

. Refuerzo del control sobre el cumplimiento de impuestos, seguro médico y normas de residencia .

. Debate sobre exigir mayores requisitos de idioma japonés .

. Nuevos mecanismos de autorización previa para visitantes extranjeros.

Estas medidas tienen apoyo entre una parte de la población que pide un mayor control del sistema.

De hecho, la encuesta muestra que muchos japoneses consideran importante que los extranjeros que viven en Japón cumplan las reglas y se integren a la sociedad.

Sin embargo, también existe preocupación sobre si estas políticas podrían ser demasiado estrictas o afectar la imagen internacional de Japón.

Por eso, la migración está dentro de la conversación pública… pero probablemente no explica por sí sola una caída de casi siete puntos.

Entonces, ¿por qué cae la aprobación del Gobierno?

2. Precios y costo de vida: la mayor preocupación

El principal problema para muchos ciudadanos sigue siendo el bolsillo.

Aunque el Gobierno ha anunciado medidas para reducir la presión sobre los hogares, los japoneses continúan enfrentando:

Subida de alimentos

Aumento de servicios básicos

Precios elevados del arroz

Mayor sensación de que los salarios no avanzan al mismo ritmo que los gastos

La política económica suele ser uno de los factores que más rápidamente afecta la aprobación de un Gobierno.

En otras palabras: cuando una familia siente que cada compra en el supermercado cuesta más… la valoración del Ejecutivo también cambia.

3. Dudas sobre las medidas del Gobierno

La encuesta de JNN también refleja cierta preocupación sobre algunas decisiones políticas.

Por ejemplo:

La propuesta de reducir temporalmente el impuesto al consumo de alimentos al 1% recibió apoyo del 52%, mientras un 39% se mostró en contra.

Aunque la medida tiene respaldo, no existe un consenso total.

Muchos ciudadanos preguntan:

“¿Será suficiente para enfrentar el aumento de precios?”

4. Reformas políticas y sistema imperial: temas que dividen opiniones

Otros asuntos también influyen.

Sobre la reforma de las normas de la Familia Imperial japonesa, una mayoría considera insuficiente la explicación del Gobierno:

65% respondió que la explicación no fue suficiente .

. Solo 21% dijo que fue suficiente.

Además, sobre el futuro marco político del país, la opinión está dividida:

Mantener la alianza actual entre Partido Liberal Democrático (PLD) y Nippon Ishin : 26,6% .

: . Incluir otros partidos en la coalición: 28,5% .

. Cambiar hacia un gobierno de oposición: 18,2%.

Esto muestra que una parte de la población todavía está buscando una dirección política más clara.

5. ¿La inmigración está afectando negativamente al Gobierno?

La política migratoria puede estar aportando cierta presión, especialmente porque Japón vive un momento delicado:

La población extranjera supera los 4 millones de residentes .

. Hay preocupación por integración, empleo, vivienda y servicios públicos.

Al mismo tiempo, muchas industrias necesitan trabajadores extranjeros.

Es un equilibrio complicado.

Para algunos ciudadanos, el Gobierno debe ser más firme. Para otros, Japón necesita una política más abierta y ordenada.

Conclusión: una caída por varias razones, no solo por inmigración

La bajada de la aprobación del gabinete Takaichi parece ser el resultado de una combinación de factores:

✅ Costo de vida y precios altos → principal preocupación ciudadana.

✅ Dudas sobre algunas políticas económicas.

✅ Debates sobre migración y control extranjero.

✅ Falta de claridad en algunas reformas políticas.

La política migratoria forma parte del debate, pero el mensaje más fuerte de la encuesta parece ser otro: muchos japoneses están evaluando al Gobierno desde una pregunta muy sencilla…

“¿Está mejorando realmente mi vida diaria?”

Y esa respuesta, más que cualquier otro tema, es la que puede definir el futuro político de Takaichi.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 内閣支持率 naikaku shijiritsu índice de aprobación del gabinete 支持率低下 shijiritsu teika caída de aprobación 不支持 fushiji desaprobación 世論調査 yoron chōsa encuesta de opinión pública 移民政策 imin seisaku política migratoria 外国人政策 gaikokujin seisaku política hacia extranjeros 物価高 bukka daka aumento de precios 生活費 seikatsu-hi costo de vida 永住権 eijūken residencia permanente 政権運営 seiken un’ei gestión del Gobierno ©2026 NoticiasNippon