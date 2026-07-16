El efecto Takaichi comienza a apagarse: su Gobierno pierde fuerza después de meses de elevado respaldo

Tokio | 16 de julio

El Gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi atraviesa un momento de creciente desgaste político. La encuesta nacional de julio realizada por la agencia Jiji Press situó el respaldo al Gabinete en 49,0 %, el nivel más bajo desde que la actual administración comenzó en octubre de 2025.

La cifra representa una caída de 5,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Además, es la primera vez desde la formación del Gobierno que el apoyo baja del 50 %. El porcentaje de personas que dijo no respaldar al Gabinete subió al 25,2 %, mientras que otro 25,7 % respondió que no sabía o no tenía una opinión definida.

Fuerte caída entre las personas de 60 años

El cambio más llamativo se produjo entre los ciudadanos de 60 a 69 años. En este grupo, el apoyo al Gobierno cayó desde el 63,7 % registrado en junio hasta el 39,9 % en julio.

Al mismo tiempo, el rechazo dentro de esta generación aumentó con fuerza: pasó del 15,1 % al 33,3 %. Esto significa que, en apenas un mes, una parte importante de los votantes de mayor edad dejó de respaldar al Ejecutivo o comenzó a observarlo con mayor desconfianza.

La encuesta no permite determinar una sola causa para este descenso. Sin embargo, los resultados muestran que el Gobierno está perdiendo parte del amplio respaldo con el que comenzó, especialmente entre ciudadanos que suelen seguir con atención temas como las pensiones, la atención médica, los impuestos y el costo de vida.

La polémica actuación del oficialismo en el Parlamento

Uno de los posibles motivos del deterioro sería la manera en que el Gobierno y los partidos oficialistas condujeron las últimas sesiones de la Dieta Nacional, el Parlamento japonés.

Durante la etapa final del periodo parlamentario, el oficialismo impulsó el inicio de las deliberaciones de varios proyectos, entre ellos la propuesta para crear una “capital secundaria” o fukushuto. Los partidos de oposición denunciaron que el procedimiento fue apresurado y, como medida de protesta, suspendieron temporalmente su participación en algunas deliberaciones.

El enfrentamiento provocó una paralización parcial de las actividades parlamentarias entre finales de junio y comienzos de julio. Tanto Jiji Press como un análisis de FNN consideran posible que esta imagen de conducción política forzada haya influido en el descenso del apoyo, aunque no puede afirmarse que sea la única explicación.

¿Por qué algunas personas todavía respaldan al Gobierno?

Entre quienes dijeron apoyar al Gabinete, la razón más mencionada fue que la primera ministra “tiene capacidad de liderazgo”, con un 21,3 % de las respuestas.

Otros ciudadanos señalaron que confían personalmente en la jefa del Gobierno, con un 14,4 %, mientras que un 14,2 %respondió que no existe actualmente otra persona más adecuada para ocupar el cargo.

Entre quienes rechazaron al Ejecutivo, las principales respuestas fueron que “no genera expectativas” y que “sus políticas son malas”, ambas con un 10,8 %. Otro 10,6 % dijo que no puede confiar en la primera ministra.

El Partido Liberal Democrático también pierde respaldo

La encuesta muestra igualmente un retroceso para el Partido Liberal Democrático, principal fuerza del Gobierno. Su apoyo cayó dos puntos y se situó en 20,8 %.

La cifra más significativa, sin embargo, corresponde a los ciudadanos que afirmaron no apoyar a ningún partido político: alcanzaron el 59,5 %. Esto refleja una amplia distancia entre una parte importante de la población y las organizaciones políticas tradicionales.

Los resultados cambian según cada encuesta

Los sondeos políticos realizados en Japón no siempre presentan los mismos porcentajes. Una encuesta de FNN efectuada el 11 y 12 de julio situó el apoyo al Gobierno en 61,6 %, también con una caída frente al mes anterior, pero claramente por encima del 49 % registrado por Jiji Press.

Esta diferencia no significa necesariamente que una encuesta sea correcta y la otra equivocada. Cada medio utiliza distintos métodos para seleccionar a los participantes, realizar las preguntas y recoger las respuestas.

En el caso de Jiji Press, el estudio se dirigió a 2.000 personas mayores de 18 años en todo Japón mediante entrevistas individuales. La tasa de respuestas válidas fue del 57,1 %, equivalente a aproximadamente 1.142 participantes. Por este motivo, los resultados deben interpretarse como una fotografía de la opinión pública y no como una medición exacta de toda la población.

Marco legal y político: una encuesta no obliga al Gobierno a renunciar

La caída del apoyo por debajo del 50 % no significa legalmente que la primera ministra deba abandonar el cargo. En Japón, las encuestas de opinión no tienen efectos jurídicos directos y tampoco sustituyen unas elecciones.

La Constitución japonesa establece que el primer ministro es elegido entre los miembros de la Dieta mediante una votación parlamentaria. El Gabinete responde colectivamente ante el Parlamento, no ante las empresas que realizan encuestas.

Un Gobierno tendría que dimitir colectivamente si la Cámara de Representantes aprobara una moción de censura o rechazara una moción de confianza, salvo que la Cámara Baja fuera disuelta dentro de los diez días siguientes. Por lo tanto, el 49 % constituye una señal política importante, pero no activa automáticamente ningún procedimiento de destitución.

Un aviso político para el Gabinete de Takaichi

El Gobierno continúa conservando más apoyo que rechazo. Sin embargo, la caída registrada en julio muestra que la amplia confianza obtenida durante los primeros meses ya no puede darse por segura.

El principal desafío será recuperar la confianza de los ciudadanos de mayor edad, explicar con mayor claridad sus políticas económicas y sociales y evitar que los conflictos parlamentarios transmitan una imagen de imposición o falta de diálogo.

Los próximos sondeos permitirán observar si el descenso constituye un movimiento temporal o el comienzo de un desgaste más profundo para la administración de Sanae Takaichi.

Datos principales de la encuesta

Indicador Julio de 2026 Variación Apoyo al Gabinete 49,0 % −5,3 puntos Rechazo al Gabinete 25,2 % En aumento No sabe / no responde 25,7 % — Apoyo entre personas de 60 años 39,9 % Antes: 63,7 % Rechazo entre personas de 60 años 33,3 % Antes: 15,1 % Apoyo al Partido Liberal Democrático 20,8 % −2,0 puntos Personas sin partido preferido 59,5 % —

Términos clave

Japonés Rōmaji Significado en español 内閣支持率 Naikaku shijiritsu Índice de apoyo al Gobierno 不支持率 Fushijiritsu Índice de rechazo al Gobierno 世論調査 Yoron chōsa Encuesta de opinión pública 高市内閣 Takaichi Naikaku Gabinete o Gobierno de Takaichi 国会 Kokkai Dieta Nacional o Parlamento japonés 与党 Yotō Partido o coalición gobernante 野党 Yatō Partido de oposición 副首都 Fukushuto Capital secundaria 審議拒否 Shingi kyohi Rechazo o boicot de las deliberaciones 内閣不信任決議 Naikaku fushinnin ketsugi Moción de censura contra el Gobierno 衆議院 Shūgiin Cámara de Representantes 総辞職 Sōjishoku Renuncia colectiva del Gabinete

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