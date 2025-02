[nadeshiko japan] debut con goleada

HOUSTON.- La selección femenina de Japón, conocida como Nadeshiko Japan, tuvo un estreno soñado en la SheBelieves Cup 2025con una contundente victoria de 4-0 sobre Australia.

Este partido, disputado el 20 de febrero en el Shell Energy Stadium, marcó el debut del nuevo entrenador Nils Nielsen, quien implementó un esquema ofensivo que dio grandes resultados desde el inicio.

Un Inicio Dominante y Gol Tempranero

Desde el primer minuto, Japón tomó el control del partido con posesión de balón y ataques constantes. Su rival, Australia, venía de alcanzar las semifinales en el Mundial 2023, pero fue superada desde el arranque.

El primer gol llegó rápidamente, en el minuto 6. Un centro de Fujino Aoba por la izquierda generó un rebote dentro del área. Nagano Fuka aprovechó para rematar, y Tanaka Minami desvió con un toque sutil para abrir el marcador.

Japón siguió atacando sin descanso. En el minuto 26, Tanaka Minami estuvo a punto de marcar su segundo tanto con un cabezazo que se estrelló en el travesaño.

La presión japonesa no dejó respirar a Australia, y en el minuto 32, un pase largo de Kitagawa Hikaru generó un error en la defensa rival, que Tanaka Minami aprovechó para empujar el balón y marcar el 2-0.

Un Segundo Tiempo Letal

Lejos de bajar el ritmo, Japón mantuvo la intensidad en la segunda mitad. En el minuto 52, una rápida combinación entre Fujino Aoba, Hasegawa Yui y Tanaka Minami terminó con Hamano Maika anotando el 3-0, mostrando una jugada fluida y bien trabajada.

Australia intentó reaccionar con pases largos, pero la defensa japonesa, liderada por Minami Moeka y Koga Toko, estuvo firme y evitó cualquier peligro.

Japón aprovechó el dominio del partido para realizar cambios estratégicos. En el minuto 70, la joven Matsukubo Makoto, de 20 años, debutó con la selección, sumando un nuevo talento al equipo.

El broche de oro llegó en el minuto 74, cuando Japón marcó su cuarto gol en una jugada de tiro de esquina. Tras un pase corto, Kitagawa Hikaru mandó un centro preciso para que Minami Moeka, con un certero cabezazo, enviara el balón al fondo de la red, cerrando la goleada con un 4-0 contundente.

En el otro juego, Estados Unidos derrotó 2-0 a Colombia.

Declaraciones del Entrenador

El técnico danés Nils Nielsen, quien dirigió su primer partido al mando de Nadeshiko Japan, se mostró muy satisfecho con el rendimiento del equipo:

«Desde el inicio se vio claro lo que queríamos hacer en el partido. Uno de nuestros objetivos era tomar el control del juego y lo logramos con y sin el balón. Me encantó la actitud del equipo, incluso después de cometer errores, siempre hubo una gran recuperación. El tercer gol reflejó lo que estamos trabajando, y cuando lo vi, me emocioné como si fuera un hincha más. Cuatro goles y muchas más oportunidades, no puedo pedir más.»

Próximo rival: Colombia

🏆 SheBelieves Cup 2025

⚔️ Segunda Jornada

🗓️ 24 de febrero (lunes, festivo)

⌚ 4:00 (hora de Japón 🇯🇵)

🆚 Selección de Colombia 🇨🇴

🏟️ State Farm Stadium (EE.UU.)

📺 Transmisión en vivo por NHK G

📱 Streaming en ABEMA TV

Sobre el torneo

La SheBelieves Cup es un torneo internacional de fútbol femenino organizado por la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer).

Se disputa cada año desde 2016 y reúne a cuatro selecciones nacionales de alto nivel en un formato de todos contra todos.

¿Por qué se creó este torneo?

Nació como parte de la campaña #SheBelieves, impulsada por la selección femenina de Estados Unidos en 2015. Más que solo un torneo, su propósito es inspirar y empoderar a mujeres y niñas a través del deporte, promoviendo la igualdad y el liderazgo.

¿Cómo se juega?

Cuatro selecciones participan (Estados Unidos y tres equipos invitados).

(Estados Unidos y tres equipos invitados). Cada equipo juega tres partidos en un sistema de todos contra todos .

en un sistema de . Se usan las reglas habituales de puntos: 3 puntos por victoria 1 punto por empate 0 puntos por derrota

Al final, el equipo con más puntos es el campeón.

¿Quiénes han ganado?

Estados Unidos ha sido el equipo más exitoso en este torneo, pero otros países también han logrado destacar:

🏆 Campeón 2024: Estados Unidos 🇺🇸

🏆 Otros campeones:

Francia (2017) 🇫🇷

(2017) 🇫🇷 Inglaterra (2019) 🏴

¿Por qué es importante?

La SheBelieves Cup se ha convertido en uno de los torneos amistosos más prestigiosos del fútbol femenino. No solo ofrece partidos de alto nivel, sino que también sirve como preparación para competiciones más grandes, como la Copa del Mundo Femenina y los Juegos Olímpicos.

©NoticiasNippon