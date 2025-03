[shibō kiji] minomonta

TOKIO.- El icónico presentador japonés Minomonta (本名・御法川法男, Norio Minorikawa) falleció el 1 de marzo de 2025 a los 80 años, dejando un legado imborrable en la industria del entretenimiento.

Con una carrera de más de 50 años, Minomonta fue una de las figuras más influyentes de la televisión japonesa, conocido por su estilo carismático, su energía inagotable y su capacidad para conectar con la audiencia.

Los inicios de una estrella

Minomonta nació en 1944 en Setagaya, Tokio, y estudió en la Universidad de Rikkyo. En 1967, comenzó su carrera como locutor en la emisora Cultural Broadcasting (文化放送, Bunka Hōsō).

Su gran oportunidad llegó en 1969 con el programa de radio nocturno “Say! Young”, que rápidamente se convirtió en un éxito entre el público joven.

En 1979, dejó la radio y empezó a trabajar de manera independiente en televisión, donde encontró su verdadera vocación como presentador de noticias y programas de variedades.

El rey del rating en la televisión japonesa

Minomonta se convirtió en un referente de la televisión en la era de Heisei (1989-2019). Su popularidad alcanzó su punto máximo con programas como:

•“Omoikkiri Terebi” (おもいッきりテレビ, “Televisión a lo grande!”) – Un programa matutino de Nippon TV, enfocado en salud y estilo de vida, donde se ganó el cariño del público, en especial de las amas de casa.

•“Minomonta no Asa Zuba!” (みのもんたの朝ズバッ!, “¡Minomonta en la mañana!”) – Un noticiero matutino de TBS donde comentaba temas de actualidad con su estilo directo y enérgico.

•“Quiz $ Millionaire” (クイズ$ミリオネア) – La versión japonesa de Who Wants to Be a Millionaire?, transmitida por Fuji TV, que consolidó su imagen como animador versátil y carismático.

Gracias a su enorme éxito en televisión, fue apodado 「視聴率男」(Shichōritsu Otoko – “El hombre del rating”), ya que cualquier programa que conducía garantizaba altos niveles de audiencia.

En 2006, obtuvo un Récord Guinness como el presentador con más apariciones en vivo en una semana, demostrando su impresionante capacidad de trabajo.

El ocaso de su carrera y su batalla contra la enfermedad

A pesar de su éxito, en 2013, su carrera comenzó a declinar debido a problemas personales y de salud. En 2020, anunció públicamente que padecía enfermedad de Parkinson, lo que lo obligó a retirarse gradualmente de la televisión.

Durante sus últimos años, llevó una vida discreta y redujo sus apariciones públicas. Su familia ha decidido realizar un funeral privado, sin planes de una ceremonia pública de despedida.

Un legado que trasciende generaciones

Con su fallecimiento, Japón despide a una de las personalidades más queridas de la televisión. Minomonta no solo fue un presentador, sino también un comunicador nato que marcó la historia de la televisión japonesa con su estilo único y su inigualable carisma.

Su voz, sus gestos exagerados y su energía inolvidable quedarán en la memoria de millones de japoneses que crecieron viendo sus programas.

