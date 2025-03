[nazo manā] misteriosas reglas de etiqueta

TOKIO.- En Japón, la etiqueta siempre ha tenido un papel clave en la vida social, estableciendo normas de comportamiento para mostrar respeto y evitar incomodidades.

Sin embargo, en los últimos años ha surgido un fenómeno peculiar: el de las «misteriosas reglas de etiqueta» o nazo manner (謎マナー), es decir, normas de comportamiento sin un fundamento claro, pero que, de alguna manera, terminan difundidas y aceptadas por algunos sectores de la sociedad.

Algunas de estas reglas pueden parecer completamente arbitrarias, como la idea de que no se debe servir sake desde la boquilla del tokkuri (botella de cerámica), que la etiqueta de la botella de cerveza siempre debe quedar hacia arriba al servir, o que la frase 「了解しました」 (Ryōkai shimashita) es descortés en el ámbito laboral.

Pese a que no tienen un origen claro ni una justificación histórica sólida, estos modales misteriosos se siguen expandiendo, generando tanto confusión como debate.

El internet y la viralización de normas absurdas

Uno de los factores que ha impulsado la proliferación de estos nazo manner es el auge de las redes sociales.

Una de las polémicas más recientes surgió en enero de 2025, cuando un instructor de etiqueta afirmó en televisión que el arroz en un plato de curry debe colocarse del lado de la mano dominante para una mejor presentación y evitar ensuciar el borde del plato.

Lejos de ser aceptada como una norma útil, la audiencia reaccionó con indignación y comentarios como: «¡Imponer reglas al curry es la verdadera falta de etiqueta!»

Otro caso llamativo ocurrió con el nuevo billete de 10,000 yenes lanzado en julio de 2024, que presenta la imagen de Shibusawa Eiichi. Antes de su emisión, circuló en redes la creencia de que este billete simbolizaba la infidelidad y, por lo tanto, no debía usarse en regalos de boda.

Aunque comenzó como una broma en internet, la idea fue tomada en serio por algunas personas y hasta atribuida falsamente a expertos en etiqueta, demostrando lo fácil que es que las nazo manner se difundan y arraiguen en la cultura.

¿Por qué los japoneses siguen buscando nuevas reglas de etiqueta?

A primera vista, estas normas pueden parecer insignificantes o incluso ridículas, pero su popularidad revela un aspecto más profundo de la sociedad japonesa: el deseo de contar con reglas claras para navegar la complejidad de las interacciones sociales.

En Japón, donde la armonía y el respeto son valores fundamentales, muchos sienten la presión de no cometer errores en el trato con los demás.

Expertos en etiqueta refieren que la verdadera función de estas normas debería ser facilitar la convivencia y hacer que todos se sientan cómodos.

Algunas reglas tienen raíces históricas bien definidas, como la de no regalar objetos relacionados con el fuego (mecheros, estufas) en la inauguración de una casa nueva, pues tradicionalmente se cree que esto podría “quemar” la fortuna del hogar.

Sin embargo, lo más importante no es seguir ciegamente estas normas, sino entender su propósito y aplicarlas con sentido común.

Algunos ejemplos

Muchas de estas reglas parecen haber surgido de manuales de etiqueta empresarial o de entrenamientos corporativos que exageran ciertos aspectos del comportamiento en el entorno laboral japonés.

Si bien el respeto a la jerarquía, la cortesía y la pulcritud son fundamentales en la cultura empresarial de Japón, la mayoría de estas normas no tienen un respaldo oficial ni son aplicadas de manera estricta en el día a día.

Lo realmente importante en el ámbito corporativo japonés es la adaptación al contexto, la comunicación clara y el respeto hacia los demás, más que seguir al pie de la letra reglas de etiqueta que en muchos casos son mitos o exageraciones.

A continuación, analizamos algunas normas que, aunque se presentan como «indispensables», no siempre tienen un respaldo real dentro de la etiqueta empresarial japonesa.

1. La forma correcta de tocar la puerta

Se dice que al entrar a una sala de reuniones se deben dar tres golpes, mientras que en un baño solo dos. Esta idea proviene de ciertos manuales de etiqueta, pero en la práctica, no es una norma estricta. Lo más relevante es tocar con claridad para anunciarse y evitar interrupciones bruscas.

Contexto: En la cultura japonesa, el número de golpes en la puerta no tiene una asociación rígida con el tipo de habitación. Lo importante es la suavidad y el ritmo, evitando sonidos abruptos que puedan interpretarse como falta de cortesía.

2. No tomar café antes que el jefe

Existe la idea de que los empleados deben esperar a que su superior tome el primer sorbo antes de beber su propio café. Aunque esto se percibe como un gesto de respeto en algunas empresas tradicionales, no es una norma universal.

Contexto: En la cultura japonesa, la jerarquía es importante, y hay prácticas que refuerzan este respeto, como esperar a que el jefe se siente antes de empezar una reunión. Sin embargo, en el caso del café, esto depende más del ambiente de la empresa y de la relación con el jefe que de una norma de etiqueta establecida.

3. Cómo colocar los cubiertos en el bento

Algunas capacitaciones en etiqueta empresarial afirman que la posición de los palillos sobre un bento puede afectar la percepción de profesionalismo. Se dice que deben colocarse de forma horizontal sobre el borde de la caja, evitando cruzarlos o clavarlos en la comida.

Contexto: Aunque la forma en que se colocan los palillos tiene relevancia en la etiqueta japonesa, su importancia en el mundo corporativo está sobrevalorada. La regla real es evitar posiciones asociadas con rituales funerarios, como clavarlos en el arroz, pero fuera de eso, no hay una norma única.

4. El ángulo exacto de la reverencia en el ascensor

Algunos entrenadores de etiqueta afirman que al salir de un ascensor donde hay un superior o cliente, se debe hacer una reverencia de exactamente 15 grados.

Contexto: En la realidad, las reverencias varían según la situación. Si bien en un entorno formal se recomienda un ángulo entre 15 y 30 grados según el nivel de respeto, en un ascensor, la mayoría de las personas simplemente hacen una ligera inclinación de cabeza en señal de cortesía. La idea de un ángulo exacto es más una exageración que una regla rígida.

5. No inclinar demasiado la cabeza al contestar el teléfono

Algunas capacitaciones de etiqueta sugieren que al atender una llamada laboral, inclinar demasiado la cabeza proyecta inseguridad, y que la mejor postura es mantenerla en cierto ángulo para transmitir confianza.

Contexto: No hay una regla oficial al respecto. En Japón, la forma de hablar por teléfono sí es importante, y se enfatiza el tono de voz educado, la claridad en el mensaje y evitar silencios incómodos. Sin embargo, la inclinación de la cabeza es irrelevante y no suele ser algo que los empleados japoneses tengan en cuenta.

6. El orden en que se come el sushi en una comida de negocios

Se dice que hay que empezar con el sushi de pescado blanco y dejar el atún graso para el final, siguiendo un orden específico basado en los sabores.

Contexto: En la gastronomía japonesa, existe la recomendación general de empezar por sabores más suaves antes de los más intensos, pero en una comida de negocios esto no es obligatorio. En la práctica, cada persona come en el orden que prefiere, y lo más importante en una reunión laboral no es el sushi en sí, sino la conversación y la etiqueta general en la mesa.

7. El número de grapas en un documento

Algunos manuales afirman que los documentos empresariales deben engraparse con un número específico de grapas y en cierto ángulo, para proyectar orden y profesionalismo.

Contexto: No hay un estándar único para esto. Cada empresa puede tener sus propias convenciones sobre el uso de grapas o clips, pero no es una regla universal. Lo que sí es común en Japón es que los documentos sean presentados de manera impecable, sin arrugas ni desorden, pero el número y la orientación de las grapas dependen de cada organización.

8. No dejar la tapa del bolígrafo sobre la mesa

Algunas capacitaciones sugieren que dejar la tapa de un bolígrafo sobre la mesa mientras se escribe es una señal de descuido y desorden.

Contexto: Aunque Japón valora la pulcritud y el orden en el entorno laboral, la posición de la tapa de un bolígrafo no es un tema relevante. Sin embargo, en reuniones formales, es preferible mantener un escritorio limpio y ordenado, pero esto es más una cuestión de imagen general que de una regla específica.

9. La forma «correcta» de entregar tarjetas de presentación

El intercambio de tarjetas de presentación (meishi kōkan, 名刺交換) sigue un protocolo bien establecido en Japón: se debe presentar con ambas manos, sosteniendo la tarjeta por las esquinas y asegurando que el receptor pueda leerla sin girarla. Sin embargo, algunas versiones extremas de esta etiqueta afirman que:

Hay una postura «ideal» de inclinación para entregar y recibir la tarjeta.

El ángulo del brazo debe ser exacto para mostrar respeto.

Contexto: Aunque estas recomendaciones pueden estar inspiradas en la formalidad empresarial japonesa, no existen reglas oficiales que determinen un grado específico de inclinación o una posición exacta del brazo.

10. No usar sobres con bordes afilados en condolencias

Se ha difundido la creencia de que los sobres con esquinas puntiagudas traen mala suerte en funerales o en situaciones de condolencia. Sin embargo, no hay registros en la tradición japonesa que respalden esta idea.

Lo que sí es una norma real es que los sobres para dinero funerario ( koden, 香典 ) suelen ser blancos con detalles en negro o plateado, reflejando la solemnidad del evento.

) suelen ser blancos con detalles en negro o plateado, reflejando la solemnidad del evento. También es importante evitar escribir con tinta roja, ya que este color se asocia con la alegría y no con el luto.

Contexto: El concepto de «bordes afilados» como algo negativo parece ser una invención moderna sin base cultural sólida.

11. El color de los calcetines en reuniones de negocios

En la vestimenta de negocios en Japón, se recomienda usar tonos oscuros y discretos, pero algunas fuentes han llevado esta norma al extremo al afirmar que:

Solo los calcetines negros o azul marino son aceptables en reuniones laborales.

Otros colores podrían interpretarse como una falta de seriedad o profesionalismo.

Contexto: Si bien los ejecutivos japoneses tienden a elegir calcetines oscuros para mantener una imagen formal, no existe una regulación específica sobre el color de los calcetines en el código de vestimenta empresarial japonés.

12. El ángulo exacto de inclinación al saludar

El saludo japonés mediante reverencia (ojigi, お辞儀) varía según la ocasión, y los grados de inclinación se usan como referencia:

15° : Inclinación leve (saludos informales).

: Inclinación leve (saludos informales). 30° : Reverencia estándar en negocios.

: Reverencia estándar en negocios. 45°: Muestra de respeto profundo en situaciones formales.

Contexto: Algunas interpretaciones extremas sugieren que 30° es demasiado informal y que 45° es excesivo para la mayoría de los encuentros laborales, lo que genera confusión innecesaria. Aunque el protocolo de inclinación es real, la rigidez con la que se presentan estos ángulos exactos es exagerada.

Conclusión: Más consideración y menos reglas absurdas

El crecimiento de los nazo manner refleja una tendencia preocupante: la transformación de la etiqueta en una serie de normas arbitrarias que generan más ansiedad que armonía.

En lugar de convertir cualquier sugerencia en una regla rígida, sería más útil recordar que la verdadera etiqueta se basa en la consideración por los demás.

Si en vez de preocuparnos por normas sin fundamento nos enfocamos en actuar con cortesía genuina, podremos evitar caer en la trampa de estas reglas misteriosas y promover interacciones sociales más naturales y significativas.

Este fenómeno es un claro ejemplo de cómo la tradición y la modernidad chocan en Japón, creando nuevas dinámicas en la forma en que las personas se relacionan.

©NoticiasNippon