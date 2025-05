[jishin jōhō] sismo en Hokkaido

📍Tōkyō | 9 de mayo de 2025

Un nuevo movimiento telúrico se registró este viernes poco después del mediodía en el norte del archipiélago nipón.

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón, el sismo ocurrió a las 12:24 p.m. con epicentro en el mar frente a las costas de Tokachi (十勝沖), al sureste de Hokkaidō.

La magnitud del sismo fue de 4.4, con una profundidad estimada de 40 kilómetros, lo que indica que fue un terremoto de tipo intermedio, característico de la actividad tectónica que se genera en la zona de subducción entre la Placa del Pacífico y la Placa Norteamericana.

🌊 No hubo alerta de tsunami

La autoridad meteorológica fue clara: no existe riesgo de tsunami con este sismo, debido a su magnitud moderada y a las características del epicentro. Este tipo de temblores son frecuentes en la región, aunque la mayoría no suelen provocar daños.

🧭 ¿Dónde se sintió el sismo?

La intensidad máxima observada fue de Shindo 2 (una escala japonesa que mide la intensidad del movimiento en la superficie y no solo la energía liberada). Aunque no es un nivel que cause pánico o daños, sí puede sentirse como un leve sacudón en viviendas, sobre todo si la persona está en reposo.

🔹 Zonas con Shindo 2 (movimiento perceptible):

Erimo , una zona costera de la subprefectura de Hidaka, famosa por sus fuertes vientos y acantilados escarpados.

🔸 Zonas con Shindo 1 (leve vibración, casi imperceptible):

Diversas localidades del sur de Hokkaidō , como Hakodate , Urakawa , Samani , Taiki (Tokachi) y Hiroo .

También se reportó leve movimiento en el norte de la prefectura de Aomori, en Higashidōri, al otro lado del estrecho de Tsugaru.

🧠 Contexto: una región sísmicamente activa

La zona donde ocurrió el sismo forma parte del «Anillo de Fuego del Pacífico», una franja altamente sísmica que rodea gran parte del Océano Pacífico.

En particular, el área de Tokachi es conocida por sismos frecuentes y de considerable magnitud, como el gran terremoto de Tokachi-Oki de 2003 (M8.0).

Este evento se enmarca dentro de la actividad normal en la región, pero sirve como recordatorio de la necesidad de estar preparados.

En Japón, incluso un sismo de magnitud media puede poner a prueba la capacidad de respuesta, sobre todo en zonas costeras o montañosas donde hay riesgo de desprendimientos.

👥 Reacciones locales

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni daños materiales, y las autoridades locales han confirmado que no fue necesario activar ningún protocolo de evacuación.

Las operaciones de trenes, aeropuertos y servicios básicos continuaron con normalidad.

Vecinos de la zona comentaron en redes sociales que sintieron una “leve sacudida” durante el almuerzo, pero no causó preocupación generalizada

“Estoy acostumbrado. Aquí en el cabo de Erimo tiembla seguido, pero mientras no haya tsunami, todo bien”, comentó un residente local.

📌 Recomendación general

Las autoridades recuerdan que, aunque este sismo no fue peligroso, es importante revisar los planes de evacuación, tener una mochila de emergencia lista y mantenerse informados por fuentes oficiales.

¿Qué significa la intensidad de un sismo en Japón?

En Japón, no solo se informa la magnitud del terremoto (por ejemplo, 5,0 como el de hace unos minutos), sino también la intensidad sísmica o “shindo” en japonés.

Esta escala indica cuánto se sintió el temblor en diferentes lugares, no cuánta energía liberó (eso es la magnitud).

Escala de intensidad sísmica japonesa (shindo)

•Shindo 1 (uno):

Muy leve. Algunas personas apenas lo sienten si están quietas, especialmente en pisos altos.

•Shindo 2 (dos):

Ligero. Se siente como un leve bamboleo. Puede notarse dentro de casa, pero no suele causar miedo ni daño.

•Shindo 3 (tres):

Moderado. Se siente claramente dentro de edificios. Los objetos colgantes pueden moverse. Las personas se despiertan si están durmiendo.

•Shindo 4 (cuatro):

Fuerte. Las ventanas pueden vibrar. Algunas personas se asustan. Los objetos inestables pueden caerse.

•Shindo 5- (cinco menor):

Bastante fuerte. Muchas personas sienten miedo. Algunos muebles se mueven. Puede haber objetos caídos.

•Shindo 5+ (cinco mayor):

Muy fuerte. Algunas personas no pueden mantenerse de pie. Riesgo de caída de estanterías o televisores.

•Shindo 6- y 6+ (seis menor y mayor):

Peligroso. Muy difícil mantenerse de pie. Daños estructurales leves a moderados en viviendas mal construidas.

•Shindo 7 (siete):

Extremadamente fuerte. Grandes daños. Solo ocurre en terremotos muy severos como el de Tohoku en 2011.

¿Qué es la magnitud?

La magnitud mide la energía total liberada por el terremoto. Es igual en todo Japón.

Se usa una escala logarítmica (cada número representa aproximadamente 32 veces más energía que el anterior).

Por ejemplo:

•Un terremoto de magnitud 4.0 es leve.

•Uno de 5.0 es moderado.

•Uno de 6.0 puede causar daños serios si es superficial y cerca de áreas habitadas.

¿La profundidad del sismo importa?

!Sí, mucho!

•Sismos superficiales (menos de 30 km de profundidad): se sienten más fuertes aunque tengan magnitud baja.

•Sismos profundos (más de 100 km): se sienten más suaves en la superficie, aunque sean grandes.

📘 ¿Sismo, seísmo, temblor o terremoto?

Muchas veces usamos estas palabras como si fueran lo mismo, pero aunque están muy relacionadas, tienen matices que vale la pena aclarar.

1. Sismo

Qué es: Es el término técnico más general.

Origen: Del griego seismós, que significa “sacudida”.

Uso: Se usa en geología para cualquier movimiento de la corteza terrestre.

Ejemplo: Un sismo de magnitud 4.5 se registró en el norte de Japón.

2. Seísmo

Qué es: Es simplemente una variante de “sismo”, más usada en España.

Uso: En la práctica, es lo mismo que “sismo”, solo cambia el uso regional.

Ejemplo: En los noticieros españoles o textos científicos europeos, suelen hablar de “seísmos”.

3. Temblor

Qué es: Es la forma coloquial de decir “sismo”.

Uso: Es la palabra más común en el habla diaria en América Latina.

Matiz: Se suele usar para movimientos ligeros o moderados, que no causan grandes daños.

Ejemplo: “¿Sentiste el temblor de esta mañana?”

4. Terremoto

Qué es: También es un sismo, pero fuerte y con daños considerables.

Uso: Se reserva para eventos más destructivos o de gran magnitud.

Ejemplo: El terremoto de 2011 en Tohoku que causó miles de muertes.

Conclusión:

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contextocambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

EL DATO

Reportaremos los sismos con intensidad 3 o superior o magnitud 4 o superior.

