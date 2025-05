[yoronchōsa] cae aprobación a Ishiba Shigeru

📍Tōkyō | 12 de mayo de 2025

En medio de una persistente inflación y crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos, el gobierno del primer ministro Ishiba Shigeru comienza a sentir el desgaste de la opinión pública.

Una nueva encuesta nacional de NHK, realizada entre el 9 y el 11 de mayo a través del método RDD (marcación aleatoria de números fijos y móviles), ofrece una mirada clara y preocupante sobre cómo se perciben las acciones del gobierno, el rumbo económico del país y el impacto en la vida cotidiana de las personas.

Apoyo en caída: el gabinete Ishiba pierde terreno

De los 1.216 ciudadanos mayores de 18 años que respondieron a la encuesta (de un total de 2.732 contactados), apenas el 33% dijo apoyar al gabinete Ishiba, una baja de 2 puntos porcentuales respecto a abril. En contraste, la desaprobación subió 3 puntos, alcanzando el 48%.

Los motivos detrás del apoyo muestran un respaldo tibio: la mayoría simplemente cree que “es mejor que otros gobiernos” (42%) o confía en la personalidad de Ishiba (30%). Pocos lo apoyan por afinidad política directa (18%). Por el contrario, los críticos lo hacen por la falta de políticas esperanzadoras (40%), escasa capacidad de ejecución (25%) o desconfianza en su carácter (13%).

“Ya no se trata de quién gobierna mejor, sino de quién puede hacer algo concreto por nuestra vida diaria”, comenta Aiko, una oficinista de 37 años en Osaka.

Preocupación creciente por los aranceles de Trump

Uno de los temas que más resuena entre la población es la política comercial del expresidente estadounidense Donald Trump, quien ha impulsado nuevas medidas arancelarias que podrían golpear a las exportaciones japonesas.

•43% de los encuestados están “muy preocupados”

•36% están “algo preocupados”

La inquietud es lógica: sectores como el automotriz, tecnológico y agrícola podrían sufrir si se encarecen sus productos en el mercado estadounidense.

En palabras de un empresario de Nagoya: “El fantasma del proteccionismo volvió, y esta vez nadie sabe cómo responderle”.

Falta de confianza en la diplomacia japonesa

Ante estos retos, el gobierno ha prometido presionar a Washington para una revisión de los aranceles, pero la gente no está convencida:

•Solo un 11% tiene “mucha esperanza” en las negociaciones.

•32% dice que espera poco, y un 15% directamente no espera nada.

“No es una cuestión de buena voluntad, sino de poder. Y Japón ya no tiene el peso de antes en la geopolítica”, opina un profesor de relaciones internacionales en Tokio.

El debate del siglo: ¿qué hacer con el impuesto al consumo (IVA)?

En plena escalada inflacionaria, resurge un debate clave: ¿debe bajarse el impuesto al consumo del 10%?

•38% apoya reducirlo

•36% prefiere mantenerlo

•18% opta por eliminarlo por completo

La brecha generacional es clara:

•56% de los menores de 30 años quiere bajarlo, frente a solo 20% que lo mantendría.

•En adultos mayores de 40, las opiniones están divididas, reflejando una tensión entre preservar los fondos para seguridad social y aliviar el gasto cotidiano.

“Yo ya no salgo a cenar con mis amigas porque todo está muy caro. No me importa si baja 1% o 2%, solo quiero poder darme un gusto de vez en cuando”, confiesa una pensionada de 68 años en Fukuoka.

Medidas del gobierno ante la inflación: ¿suficientes o maquillaje?

El gobierno ha anunciado rebajas temporales:

•10 yenes por litro en gasolina

•Apoyo a electricidad y gas durante 3 meses desde julio

Pero la reacción del público es fría:

•Solo 10% las “valora mucho”

•La mayoría (46%) las “valora un poco”

•39% en total considera que son insuficientes

“Estas ayudas suenan bien en la televisión, pero no cambian la realidad del supermercado”, señala un padre de familia en Saitama.

Desconfianza en la estrategia para frenar el precio del arroz

Ante la subida histórica del arroz, el gobierno comenzará a liberar arroz de sus reservas cada mes hasta verano. Sin embargo, el 80% cree que esto no reducirá los precios, mientras solo 9% mantiene esperanzas.

La lentitud en la distribución y la escasa cantidad visible en supermercados han hecho que muchos consideren estas medidas como simbólicas o ineficaces.

El impacto real: la inflación golpea duro

•40% dice que la inflación afecta “mucho” su vida diaria

•43% dice que la afecta “en cierto grado”

Eso significa que 8 de cada 10 japoneses sienten directamente los efectos del alza de precios en alimentos, servicios básicos y productos cotidianos.

“A este paso no puedo ahorrar, ni salir, ni mandar dinero a mi madre en Filipinas como antes”, cuenta con frustración un trabajador extranjero en Kawasaki.

Conclusión: señales de desgaste y urgencia social

La encuesta refleja una ciudadanía cada vez más escéptica y con demandas urgentes, especialmente en lo económico. El primer ministro Ishiba enfrenta el desafío de transformar su imagen de político confiable en un líder con resultados concretos. De lo contrario, podría repetirse el ciclo de gobiernos efímeros que ha marcado la política japonesa en las últimas décadas.

