[geinōkai intai] Mariya anuncia su retiro

📍Tōkyō | 15 de mayo de 2025

La modelo, actriz y cantante japonesa Nishiuchi Mariya, de 31 años, anunció este 15 de mayo su retiro oficial del mundo del espectáculo.



A través de una publicación en las redes sociales, la artista informó que pondrá fin a su carrera al cerrar su contrato con su agencia a finales de mayo, marcando así el cierre de una etapa que comenzó cuando apenas era una adolescente.

Inicio de su carrera

Nishiuchi debutó en 2007 como modelo exclusiva de la popular revista juvenil “Nicola”, y pronto dio el salto a la actuación con la serie de televisión “Seigi no Mikata” en 2008.

Su carisma y versatilidad la llevaron a consolidarse como una figura destacada en el ámbito del entretenimiento juvenil japonés, siendo también modelo de “Seventeen”, donde fue intensamente apoyada por las jóvenes de su generación.

En 2014, expandió su carrera al mundo musical, debutando como cantante y recibiendo ese mismo año el Premio al Mejor Nuevo Artista en los Japan Record Awards.

Su canción más conocida, “Arigatou Forever…”, escrita y compuesta por ella misma, ha superado los 11 millones de reproducciones en YouTube al 15 de mayo de 2025.

Nuevos rumbos

Después de independizarse en 2018, Nishiuchi amplió su horizonte profesional participando en eventos internacionales de moda y actuando como embajadora de marcas extranjeras.

Su regreso a la actuación se dio en 2024 con la miniserie “Korosenakatta Tsuma” (La esposa que no pude matar), estrenada en la app de dramas UniReel, siendo su primera aparición en un proyecto audiovisual desde su participación en la serie de Netflix “The Naked Director” en 2021.

Misteriosa ausencia

En los últimos años, la artista mantuvo un perfil más reservado. Su última publicación antes del anuncio fue a fines de 2024, y su ausencia en redes había generado especulaciones sobre su futuro.

En su mensaje de despedida, compartido con una foto de sus años como modelo juvenil, Nishiuchi reflexiona sobre el camino recorrido, agradece a sus seguidores por el apoyo constante y expresa su deseo de seguir viviendo con autenticidad, lejos del foco mediático.

El anuncio ha conmovido a muchos fans que la vieron crecer y evolucionar durante casi dos décadas en la industria. Aunque se retira oficialmente del espectáculo, su legado como símbolo de una generación queda marcado en la moda, la música y la pantalla japonesa.

Mensaje

“A todos los que siempre me han apoyado, gracias.

Desde que comencé mi carrera como modelo a los 13 años, han pasado casi 18 años.

He caminado con todo lo que tenía, atravesando muchas experiencias valiosas, algunas dolorosas, otras hermosas, y gracias a cada encuentro y circunstancia, me he convertido en quien soy hoy.

A lo largo del camino, he tenido muchas veces que detenerme, pensar y volver a empezar.

Y ahora, he tomado una gran decisión.

He decidido retirarme del mundo del espectáculo.

Al final de este mes, finalizaré también mi contrato con la agencia que me ha apoyado durante estos últimos años.

Las palabras no me alcanzan para expresar lo agradecida que estoy con todos los que me han acompañado hasta ahora.

A partir de ahora, deseo seguir avanzando fiel a mi corazón, respetando mi propio ritmo, y vivir con autenticidad.

Gracias por todo hasta hoy.

Seguiré valorando el presente y las personas que me rodean, y caminando hacia un futuro brillante.

Con todo mi cariño”

Mariya Nishiuchi

©NoticiasNippon