[suponsāshippu] Honda cancela patrocinio a Team Liquid

📍Tōkyō | 20 de mayo de 2025

Lo que parecía una simple jornada más en el competitivo mundo de los esports terminó desatando una tormenta mediática y el fin de una relación comercial millonaria.

Honda, uno de los patrocinadores más emblemáticos del equipo internacional Team Liquid, anunció el fin inmediato de su asociación tras una publicación considerada “profundamente ofensiva” realizada por uno de los jugadores brasileños del equipo.

Todo comenzó luego de que Team Liquid sufriera una derrota ante un equipo japonés en un torneo reciente.

Poco después, uno de sus jugadores sudamericanos —cuya identidad no ha sido oficialmente revelada, pero que forma parte del equipo de Valorant— escribió en la red social X (antes Twitter):

«See you at the next tournament» (“Nos vemos en el próximo torneo”), acompañado de un gif animado que mostraba una bomba atómica cayendo sobre una ciudad y explotando.

Una publicación que tocó una herida histórica

El mensaje, más allá de ser visto como una “broma de mal gusto”, fue interpretado como una burla directa a Japón, país al que pertenecía el equipo rival y, aún más delicado, a las víctimas de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945.

En Japón —donde la memoria colectiva respecto a estos eventos sigue viva y forma parte de la educación nacional y del sentimiento identitario— el tuit fue rápidamente condenado.

Numerosos usuarios calificaron la publicación como “violenta”, “ignorante” e “imperdonable”. La indignación no tardó en escalar.

Respuesta con firmeza: no todo vale en nombre del espectáculo



Honda, cuya sede se encuentra en Tokio y que ha mantenido una relación cercana con Team Liquid desde hace varios años —incluyendo autos de edición limitada con branding del equipo y participación conjunta en eventos—, actuó con rapidez.

En un comunicado oficial publicado el lunes por la noche, la compañía expresó:

“En Honda creemos en los valores del respeto, la responsabilidad social y la sensibilidad cultural. La publicación realizada por un jugador de Team Liquid representa una falta grave a esos principios y al respeto hacia la historia del pueblo japonés. Por ello, hemos decidido terminar nuestra asociación con Team Liquid de forma inmediata.”

Team Liquid intenta controlar los daños



Horas después del anuncio de Honda, Team Liquid publicó un mensaje reconociendo el error y pidiendo disculpas públicas:

“Lamentamos profundamente el contenido publicado por uno de nuestros jugadores. No representa los valores de nuestra organización. Estamos tomando medidas internas.”

Sin embargo, no se ha confirmado si el jugador ha sido sancionado o expulsado. La falta de transparencia ha generado nuevas críticas hacia el equipo, que ahora enfrenta la presión no solo de una audiencia japonesa herida, sino también de sus propios seguidores globales.

Un recordatorio de que los esports también tienen consecuencias reales



Este incidente deja varias lecciones sobre la mesa. Los esports no son solo entretenimiento: son una industria global que mueve millones de dólares, que involucra a marcas multinacionales y que se desarrolla en un entorno multicultural donde los contextos históricos importan.

Para muchos analistas, este caso refleja cómo los deportistas electrónicos, al igual que figuras públicas de otros deportes, deben actuar con responsabilidad. “No basta con ser bueno en el juego. También hay que entender el peso de las palabras y los símbolos que usamos”, señaló un periodista especializado en esports japonés.

En síntesis



La ruptura entre Honda y Team Liquid no es solo el fin de un contrato: es una muestra de cómo un solo tuit puede derrumbar años de colaboración, destruir reputaciones y reabrir heridas que aún no cicatrizan del todo.

En una industria joven pero poderosa como la de los esports, este episodio podría marcar un antes y un después en la forma en que se exige responsabilidad a los jugadores y respeto entre culturas.

©NoticiasNippon