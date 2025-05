[jishin jōhō] sismo en Hokkaidō

📍Tōkyō | 26 de mayo de 2025

Un sismo de magnitud 4.4 se registró este lunes por la noche en la isla norteña de Hokkaido, específicamente en la región sur de Tokachi, una zona conocida por su actividad sísmica moderada.

Aunque fue un temblor relativamente leve, muchas personas que se encontraban despiertas sí lo sintieron en ciudades como Chitose, Urakawa, Shinhidaka, y Tomakomai, e incluso algunas localidades del norte de Aomori, en la isla principal de Honshu.

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) en su boletín de las 23:33 horas, el movimiento telúrico ocurrió a las 23:30, con un epicentro ubicado en latitud 42.3° norte y longitud 143.1° este, a una profundidad de aproximadamente 50 kilómetros.

La buena noticia: no hay peligro de tsunami.

Un país acostumbrado a temblar, pero que nunca baja la guardia

Aunque Japón es uno de los países mejor preparados del mundo para enfrentar terremotos, cada sacudida nos recuerda lo vital que es mantenerse informado y saber cómo actuar.

En este caso, el sismo fue catalogado con una intensidad máxima de nivel 2 en la escala japonesa de intensidad sísmica (shindo), lo cual significa que fue lo suficientemente fuerte como para hacer temblar ligeramente ventanas, lámparas colgantes o muebles livianos, pero no se esperan daños ni en infraestructuras ni en personas. De hecho, no se han reportado heridos ni interrupciones en los servicios básicos hasta el momento.

¿Dónde se sintió más?

Las zonas que sintieron el temblor con más claridad (nivel 2) incluyen:

•Chitose (incluido el aeropuerto de Shin-Chitose)

•Urakawa, una localidad costera de la región de Hidaka

•Shinhidaka, especialmente en los sectores residenciales de 御幸町 y 静内山手町

•Makubetsu y Urahoro, en la región de Tokachi

Mientras tanto, una larga lista de ciudades más —entre ellas Sapporo, Hakodate, Tomakomai, Muroran y Otaru— reportaron una intensidad menor (shindo 1). En muchas de estas áreas, la mayoría de las personas no llegó a notar el sismo, especialmente si estaban dormidas o en movimiento.

Incluso en la vecina prefectura de Aomori, al norte de Honshu, se registraron leves movimientos en zonas como Mutsu y Higashidōri, lo que indica que el sismo tuvo un área de influencia bastante amplia para su magnitud.

La importancia de estar preparados… incluso para temblores leves

Este tipo de temblores no requieren evacuación ni medidas urgentes, pero sirven como un recordatorio natural de que vivimos en una región sísmicamente activa.

Para residentes extranjeros o recién llegados, la experiencia puede causar inquietud, sobre todo si no están acostumbrados a este tipo de movimientos.

Por eso es fundamental:

•Tener preparada una mochila de emergencia con lo esencial: agua, alimentos, documentos, linterna y medicinas.

•Aprender las rutas de evacuación del lugar donde vives.

•Descargar aplicaciones como Yurekuru o NERV, que ofrecen alertas tempranas en inglés o japonés.

•Y sobre todo, no entrar en pánico, ya que Japón cuenta con una de las redes sísmicas más sofisticadas del mundo.

¿Y por qué no hubo alerta en el celular?

Mucha gente se preguntará por qué no sonó ninguna alerta en su teléfono. La razón es simple: el nivel 2 o inferior no activa la alerta sísmica automática (J-Alert), ya que no representa un riesgo significativo para la población.

Este tipo de eventos se monitorean, se registran, pero no requieren acciones inmediatas.

Este sismo no causó daños, pero sí nos recuerda que en Japón, la tierra puede moverse en cualquier momento. Como dice un viejo proverbio japonés: Sonaearebaureinashi – 備えあれば憂いなし – “Si estás preparado, no tienes que preocuparte”.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

EL DATO

Reportaremos los sismos con intensidad 3 o superior o magnitud 4 o superior.

