[hōmuresu no kazu] disminuye la cifra

📍Tōkyō | 2 de junio de 2025

La administración del primer ministro Ishiba Shigeru publicó este mes los resultados de la más reciente encuesta nacional sobre personas sin hogar, realizada en enero en cumplimiento de la Ley de Apoyo a la Autonomía de las Personas Sin Hogar, vigente desde 2003.

El conteo, que se efectúa cada año o cada pocos años, busca conocer la situación de quienes viven en la calle para orientar políticas públicas y programas de asistencia social.

El estudio, que implicó la visita de funcionarios municipales a parques, riberas de ríos, calles y otros lugares donde suelen dormir las personas sin hogar, arrojó que en 2025 se registraron 2,591 personas sin hogar en todo el país, lo que representa una reducción significativa —más del 30%— frente a las 3,824 personas contabilizadas en 2021.

🔎 Un conteo que muestra rostros y silencios

Según el informe:

2,346 personas fueron identificadas como hombres.

163 personas como mujeres.

82 personas no pudieron ser identificadas con claridad en cuanto a su género debido a las condiciones en que fueron halladas.

Aunque las cifras muestran una reducción estadística, las organizaciones sociales subrayan que estos números no capturan a todos los rostros de la precariedad. Por ejemplo, la encuesta no incluye a quienes viven en cibercafés, hoteles cápsula, refugios improvisados o casas compartidas de forma temporal, popularmente conocidos como “net café refugees”. Este grupo, que en muchos casos no cuenta con un hogar estable ni seguro, sigue siendo invisible para las estadísticas oficiales y, por tanto, para muchas políticas de ayuda.

🗺️ Mapa de la vulnerabilidad

El estudio también reveló diferencias significativas entre regiones:

Osaka lidera la lista con 763 personas sin hogar, lo que refleja el alto nivel de urbanización y el costo de vida que enfrenta la ciudad.

Tokio ocupa el segundo lugar con 565 personas , a pesar de contar con más recursos sociales, pero con una brecha habitacional cada vez más marcada.

Le sigue Kanagawa, con 366 personas.

En cambio, en 9 prefecturas —incluidas Aomori, Niigata y Nagasaki— no se reportaron personas sin hogar en este recuento, lo que podría reflejar tanto la efectividad de programas locales como la posibilidad de desplazamiento de las personas sin hogar a otras zonas urbanas más grandes en busca de ayuda o anonimato.

🏠 ¿Dónde encuentran refugio quienes duermen a la intemperie?

El estudio detalló también los lugares más habituales donde las personas sin hogar pernoctan:

Parques urbanos : 25.5%

Calles : 24.1%

Riberas de ríos : 21.6% (una cifra que ha disminuido en los últimos años debido a desalojos y medidas de limpieza)

Estaciones de tren : 5.8%

Otros lugares (refugios improvisados, instalaciones públicas, etc.): 22.9%

Los expertos señalan que el descenso de personas viviendo en riberas podría deberse a políticas locales de desalojo o reubicación, pero advierten que muchas de estas personas se ven obligadas a migrar a otros espacios públicos o incluso a formas de alojamiento temporal que no quedan reflejadas en el conteo.

🧩 Más allá de los números: las vidas detrás de las estadísticas

Aunque el descenso en la cifra oficial es alentador, la realidad para muchas personas sin hogar en Japón sigue siendo muy difícil. Los altos costos de alquiler, la precariedad laboral, la falta de redes familiares de apoyo y los problemas de salud mental o adicciones son factores que contribuyen a que algunas personas no logren salir del círculo de la exclusión.

Además, la invisibilidad de quienes viven en alojamientos temporales plantea un desafío social importante: al no ser contadas, estas personas quedan fuera de muchas ayudas y políticas públicas, perpetuando un ciclo de inestabilidad que resulta difícil de romper.

Las organizaciones sociales y expertos insisten en que no se trata solo de reducir el número sino de asegurar una vida digna: acceso a vivienda segura y asequible, apoyo psicológico y laboral, y medidas que atiendan la raíz de las desigualdades.

El gobierno japonés se enfrenta así al reto de no solo contar a las personas sin hogar, sino de reconocer y atender las diversas formas en las que la falta de un hogar estable se manifiesta en la sociedad contemporánea.

©NoticiasNippon