[jishin jōhō] sismo en Tokara

📍Tōkyō | 23 de junio de 2025

Justo antes de que amaneciera por completo en el sur de Japón, un nuevo sismo volvió a sacudir el remoto archipiélago Tokara, ubicado entre Kyushu y Okinawa.

A las 6:06 a.m., los habitantes de la isla Akusekijima sintieron un temblor de intensidad sísmica 3 (según la escala japonesa de “shindo”, que mide la intensidad local del movimiento). Aunque no se trata de un terremoto fuerte, sí fue claramente perceptible, especialmente para quienes se encontraban descansando o en estructuras livianas.

La profundidad del epicentro fue de unos 20 km bajo el lecho marino, y la magnitud calculada fue de 3.7, una cifra moderada, pero que sigue marcando la actividad sísmica persistente que vive la zona.

🗾 ¿Dónde se sintió más fuerte?

•En la isla Akusekijima, que pertenece al pequeño municipio insular de Toshima (十島村), se registró la mayor intensidad: Shindo 3.

•En la isla Kodakarajima, también parte del mismo municipio, se sintió más débilmente, con una intensidad de Shindo 1.

Estas islas son comunidades pequeñas y aisladas, donde los residentes están acostumbrados a los sismos, pero aún así este tipo de eventos, especialmente cuando son continuos, genera preocupación entre los pobladores y autoridades locales.

🌊 ¿Hay riesgo de tsunami?

Afortunadamente, no hay peligro de tsunami, ya que la magnitud y características del sismo no provocaron un desplazamiento vertical importante del fondo marino. La JMA confirmó de inmediato que no se requería ninguna alerta costera.

🔄 Una secuencia sísmica que no se detiene

Este temblor forma parte de una serie continua de movimientos telúricos que se vienen registrando en la zona desde hace varios días. La región de Tokara es especialmente conocida por enjambres sísmicos, donde múltiples temblores moderados se suceden sin que necesariamente haya uno muy fuerte. No obstante, este patrón puede afectar el estado emocional de las personas y alterar su rutina, especialmente cuando los sismos se sienten durante la noche o la madrugada, como en este caso.

🧑‍🏫 ¿Qué deberían tener en cuenta los residentes o viajeros?

•Mantenerse informados a través de medios oficiales como la JMA, NHK o el gobierno local.

•Preparar una mochila de emergencia, ya que en zonas insulares los suministros pueden tardar en llegar en caso de un evento mayor.

•Evitar rumores o desinformación en redes sociales.

•Dormir con una linterna a la mano y calzado cerca de la cama puede ser útil.

💬 Un llamado a la calma y a la preparación

Aunque el sismo de esta mañana no provocó daños ni tsunami, es un recordatorio constante de que Japón es un país sísmicamente activo.

Para quienes viven en zonas como Tokara, la naturaleza impone un ritmo distinto: uno donde la prevención y la serenidad juegan un papel clave.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

EL DATO

Reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.

