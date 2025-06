[jishin jōhō] sismo en Tokara

📍Tōkyō | 23 de junio de 2025

En la mañana del lunes, un nuevo movimiento telúrico volvió a sacudir la tranquilidad de las pequeñas islas Tokara, ubicadas en el sur profundo del archipiélago japonés.

A las 10:13 a. m., la tierra tembló con una magnitud de 4.5, según el informe oficial de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). Este sismo tuvo una profundidad de unos 20 kilómetros, lo que hizo que el movimiento se sintiera con claridad pero sin llegar a ser destructivo.

A pesar de que no se emitió ninguna alerta de tsunami, el temblor se percibió con una intensidad máxima de Shindo 3 (escala japonesa) en varias de las islas habitadas de la región. En particular, se sintió con fuerza en:

Isla Akuseki (悪石島)

Isla Kogashima (小宝島)

Mientras que en Isla Takarajima (宝島), la intensidad fue más leve (Shindo 1).

🔍 Un fenómeno que no da tregua

Este evento no fue aislado. De hecho, se suma a una serie de sismos consecutivos que vienen afectando a esta zona desde hace días. El fenómeno se clasifica como un enjambre sísmico, una situación en la que varios temblores, de intensidad leve o moderada, ocurren en un corto período y en la misma área.

Este tipo de actividad puede durar horas, días o incluso semanas. Aunque la mayoría de los sismos no causan daño, no se descarta que se produzca uno de mayor intensidad. Por ello, las autoridades recomiendan a los residentes y visitantes no bajar la guardia.

🧭 ¿Dónde ocurrió exactamente?

📌 Epicentro: Mar cercano a las islas Tokara (latitud 29.3°N, longitud 129.2°E)

🌊 Profundidad: Aproximadamente 20 km

📊 Magnitud estimada: 4.5

🧭 Zona más afectada: Islas Tokara (pref. de Kagoshima)

🚨 Sin riesgo de tsunami, pero con vigilancia activa

Aunque el mar permaneció en calma tras el sismo, la JMA reiteró que no se esperan tsunamis. Sin embargo, pidió mantener la atención a futuras réplicas, sobre todo ante la persistente actividad sísmica en la zona. El enjambre continúa.

📌 Recomendaciones para los residentes

Asegura objetos pesados o inestables en casa.

Ten preparada una mochila de emergencia con agua, linterna, comida y cargador portátil.

Mantente informado por medios oficiales o locales.

No te acerques innecesariamente a zonas costeras.

🧭 Contexto geológico

Las islas Tokara están ubicadas en una zona de alta actividad sísmica, justo donde convergen las placas tectónicas Filipina y Euroasiática. Aunque están aisladas y poco pobladas, son consideradas un punto sensible por su historial de movimientos constantes. En situaciones de enjambre sísmico como la actual, la atención debe permanecer elevada, ya que la energía acumulada en la falla podría liberar un sismo de mayor magnitud.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

EL DATO

Reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.

