Recordatorio sísmico para el Gran Tokio: movimiento moderado y sin daños mayores

📍Tokyo, 5 de septiembre de 2025

A las 21:00, un sismo moderado sacudió el área norte del Gran Tokio.

No es de gran magnitud, pero sí se sintió con claridad en varias ciudades de Tochigi, Ibaraki, Gunma y Saitama, con reportes menores en Tokio y Kanagawa (movimiento leve a ligero).

📍 Dónde se sintió más

Shindo 4 (fuerte): Tochigi (sur): Shimotsuke / 下野市

Shindo 3 (moderado): Ibaraki: 古河市, 常総市, 笠間市, 筑西市, 坂東市 Tochigi: 宇都宮市, 栃木市, 佐野市, 鹿沼市, 真岡市, 益子町, 壬生町 Gunma (sur): 館林市, 板倉町, 明和町, 大泉町, 邑楽町 Saitama (norte y sur): さいたま市（見沼区・浦和区）, 加須市, 春日部市, 久喜市, 宮代町

Shindo 2–1 (leve): Amplias zonas de Fukushima, Chiba, Tokio, Kanagawa, Yamanashi y Shizuoka reportaron vibración leve o apenas perceptible (edificios altos la sienten más).



💡 Shindo 4: muchas personas se sobresaltan; puertas/ventanas vibran, objetos mal sujetos pueden caer. Normalmente no hay daños estructurales serios.

🧠 Contexto que ayuda a entender

El arco Ibaraki–Tochigi–Saitama está entre las zonas sísmicas más activas del interior de Kanto , por la subducción de la placa del Pacífico y la interacción con la placa de Filipinas y la euroasiática .

Un M4.3 a ~50 km suele producir Shindo 3–4 en superficie, especialmente en suelos más blandos o en edificios altos.

Este tipo de eventos no suelen causar daños pero sí recuerdan la necesidad de preparación básica.

🛡️ Qué hacer ahora (checklist rápido)

En casa:

Revisa si cayeron objetos, vidrios o vajilla.

Comprueba que estanterías y televisores estén anclados (耐震対策).

Ten a mano tu kit: agua, linterna, baterías externas, medicinas, copia de pasaportes/在留カード.

En edificio alto:

Espera que pase el movimiento; evita escaleras/ascensores mientras tiembla.

Si hay alarma de réplica (余震), aléjate de objetos que puedan caer.

Información/alertas:

Activa alertas en Yahoo!防災速報 , NHK World (inglés) o apps municipales.

Verifica redes oficiales antes de compartir rumores.

👥 Impacto para residentes y extranjeros

Tochigi/Ibaraki/Saitama (zonas con Shindo 3–4): posible caída de objetos pequeños, susto, interrupciones puntuales en trenes si hubo inspección temporal (procedimiento habitual).

Tokio/Kanagawa (Shindo 1–2): leve balanceo, sobre todo en pisos altos; no se esperan afectaciones.

Para recién llegados, Shindo 4 puede impresionar: es normal sentir ansiedad; lo importante es saber qué hacer y mantener la calma.

❓ Preguntas rápidas

¿Habrá tsunami? No. La JMA lo descartó.

¿Riesgo de réplicas? En sismos moderados pueden ocurrir pequeñas réplicas. Mantén activas las alertas y revisa muebles/objetos.

¿Debo evacuar? No, salvo que tu edificio lo indique por daños visibles (poco probable en un M4.3 con Shindo 4).

¿Transporte? Algunas líneas pueden aplicar inspecciones breves; si viajas esta noche, revisa la app de tu línea.

