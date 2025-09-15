[bokushingu] Naoya hace historia en Nagoya

🥊 Récord histórico: Inoue iguala a Joe Louis y Floyd Mayweather con 26 triunfos en combates de campeonato

📍 Aichi, 15 de septiembre

En una noche cargada de emoción en el IGArena de Nagoya, el nipón Naoya “Monster” Inoue (32) defendió con éxito sus cuatro cinturones de campeón mundial supergallo (WBA, WBC, IBF, WBO) al derrotar por decisión unánime (118-110, 118-110, 117-111) al uzbeko Murodjon Akhmadaliev (30).

Una defensa con sabor histórico

Con esta victoria, Inoue alcanzó un hito inédito: cinco defensas consecutivas como campeón indiscutido de los 4 organismos, superando al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Además, sumó su 26ª victoria en combates de título mundial, igualando a leyendas como Joe Louis y Floyd Mayweather Jr.

El público estalló en aplausos cuando se anunció la decisión: no hubo nocaut, pero sí un dominio absoluto.

El combate

Primeros asaltos: Inoue impuso su jab y castigó el cuerpo de su rival.

Mitad de la pelea: mostró rapidez, precisión y control del ring; Akhmadaliev apenas pudo conectar golpes claros.

Asaltos finales: el japonés no bajó el ritmo, cerrando con combinaciones que dejaron sin respuestas al retador.

Fue un combate de técnica y paciencia, donde Inoue demostró que también sabe “boxear de desplazamiento” y no solo buscar la potencia.

Preparación al detalle

Para este duelo, el “Monster” entrenó con varios zurdos de élite y acumuló 120 rounds de sparring, su cifra más alta en ocho años.

Incluso volvió a entrenar en el histórico Teiken Gym, donde buscó “volver a los orígenes” para motivarse como en sus inicios.

Palabras tras la victoria

Con el micrófono en mano, Inoue sonrió y dijo:

“¡Hoy demostré que también puedo hacer boxeo de desplazamiento! El plan fue perfecto”.

Luego se dirigió a su compatriota Junto Nakatani, que estaba en las gradas:

“Nos vemos en diciembre en Arabia Saudita. Y el próximo año, ¡hagamos historia juntos en el Tokyo Dome!”.

Lo que viene

Diciembre 2025: debutará en un gran evento en Arabia Saudita.

Posible rival: el mexicano Alan Picasso, número 1 del ranking WBC.

Meta: una superpelea en el Tokyo Dome en 2026, que marcaría otro hito en la historia del boxeo japonés.

