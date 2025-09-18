[bokushingu] Japón vs México

📍Riyahd, Arabia Saudita / 18 de septiembre

El boxeo japonés vivirá un momento histórico fuera de sus fronteras.

El 27 de diciembre de 2025, en plena temporada de invierno, Arabia Saudita abrirá las puertas de la Mohammed Abdo Arena de Riad para recibir a lo más selecto del pugilismo nipón en el evento bautizado como Ring V: Night of the Samurai.

El protagonista principal será Inoue Naoya (31-0, 27 KOs), apodado el “Monstruo”, figura indiscutible del boxeo mundial y orgullo de Japón. Inoue, que recientemente defendió con éxito su campeonato unificado, se enfrentará por primera vez en Arabia a un rival invicto y peligroso: el mexicano Alan Picasso (32-0-1, 17 KOs). El duelo no solo pondrá en juego cinturones y prestigio, sino también la eterna rivalidad boxística entre Japón y México, dos potencias que han marcado la historia de las divisiones pequeñas.

Pero Inoue no estará solo en este viaje. El evento reunirá a varios compatriotas que representan la nueva generación dorada del boxeo japonés:

Nakatani Junto (31-0, 24 KOs), sólido campeón unificado, dará el salto a supergallo ante el mexicano Sebastián Hernández (20-0, 18 KOs).

Teraji Kenshiro (25-2, 16 KOs) buscará resurgir tras perder sus cinturones mosca, midiéndose al mexicano Willibaldo García Pérez (23-6-2, 13 KOs).

Imanaga Taiga (9-0, 5 KOs) probará suerte frente al cubano Armando Martínez (16-0, 15 KOs), mientras que los hermanos Tsutsumi Reito y Hayato tendrán duelos exigentes ante rivales de México y Reino Unido.

🌍 Contexto internacional

Arabia Saudita, con su proyecto Riyadh Season, se ha convertido en el nuevo epicentro de los deportes de combate, atrayendo boxeadores de élite y eventos millonarios. Para Japón, este cartel es una vitrina global que muestra no solo a su estrella máxima, Inoue, sino también a un grupo de jóvenes que buscan consolidarse frente a rivales de gran nivel.

💬 Un reflejo cultural y deportivo

Para los japoneses, este tipo de veladas son más que combates: son un escaparate de disciplina, honor y constancia, valores muy ligados al espíritu del “samurái”. Que el evento se llame precisamente Night of the Samurai no es casualidad: busca transmitir esa identidad al mundo, en un escenario tan lejano de Tokio como lo es Riad, pero con la misma pasión y respeto por el deporte.

©️ Noticias Nippon