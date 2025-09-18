[depachika] Seibu Ikebuburo se reinventa

Sección de bentō abrirá en octubre como parte de la nueva estrategia de ventas

📍Tōkyō | 18 de septiembre

Sogo & Seibu ofreció un adelanto a la prensa de la renovada planta subterránea de su tienda insignia en Ikebukuro, Tokio.

Este espacio, conocido como depachika —las plantas bajas de los grandes almacenes japoneses dedicadas a la comida—, es un símbolo cultural: allí conviven dulces refinados, bentō (cajas de almuerzo) y delicatessen que atraen a familias, trabajadores de oficina y turistas.

El nuevo piso abrió oficialmente este miércoles, con 25 tiendas nuevas de repostería y gourmet y la remodelación de otras ya existentes.

✨ Novedades dulces y gourmet

10 nuevas pastelerías , entre ellas Chez Shibata, que abre por primera vez en la región de Kanto.

Unohanagaki , famosa por reunir confitería tradicional de todo Japón, amplía su surtido de productos individuales y dulces diarios para captar a clientes jóvenes que quizás no suelen visitar los depachika.

En octubre se inaugurará un espacio dedicado a los bentō, pensado tanto para oficinistas como para visitantes que buscan comidas listas para llevar.

📉 Un espacio reducido, una nueva estrategia

El Seibu Ikebukuro ha perdido la mitad de su área de ventas debido a la llegada de la cadena de electrónicos Yodobashi Camera dentro del mismo edificio. Para sobrevivir y mantener su identidad como gran almacén, la compañía está renovando secciones clave:

En julio reabrió la zona de cosméticos del 3er piso tras su remodelación.

El 25 de septiembre abrirá la sección de delicatessen en el segundo sótano.

La reapertura completa del edificio está prevista para enero de 2026.

🗣️ La voz de la tienda

Teraoka Yasuhiro, gerente de Seibu Ikebukuro, subrayó:

“Recibimos muchas peticiones de los clientes para reabrir el depachika. Ahora estamos listos para responder a sus expectativas.”

El mensaje es claro: se busca recuperar la confianza y la emoción de los clientes en medio de la transformación forzada del espacio.

🎯 Contexto y significado

Los depachika son más que sótanos comerciales: representan una experiencia cultural japonesa, donde la comida se convierte en un lujo accesible y un regalo social. En un contexto en el que los grandes almacenes japoneses enfrentan la competencia de tiendas de conveniencia, supermercados premium y el comercio electrónico, revitalizar el área de comida es una jugada estratégica para atraer público diverso.

Para los extranjeros residentes y turistas, esta renovación en Ikebukuro significa un acceso más atractivo y moderno a la tradición de los depachika: un escaparate donde conviven la pastelería de vanguardia y la dulcería regional, todo en un solo piso.

©NoticiasNippon