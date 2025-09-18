Noticias Nippon

[depachika] Seibu Ikebuburo se reinventa

Sección de bentō abrirá en octubre como parte de la nueva estrategia de ventas

📍Tōkyō  |  18 de septiembre

Sogo & Seibu ofreció un adelanto a la prensa de la renovada planta subterránea de su tienda insignia en Ikebukuro, Tokio.

Este espacio, conocido como depachika —las plantas bajas de los grandes almacenes japoneses dedicadas a la comida—, es un símbolo cultural: allí conviven dulces refinados, bentō (cajas de almuerzo) y delicatessen que atraen a familias, trabajadores de oficina y turistas.

El nuevo piso abrió oficialmente este miércoles, con 25 tiendas nuevas de repostería y gourmet y la remodelación de otras ya existentes.

 

✨ Novedades dulces y gourmet

  • 10 nuevas pastelerías, entre ellas Chez Shibata, que abre por primera vez en la región de Kanto.

  • Unohanagaki, famosa por reunir confitería tradicional de todo Japón, amplía su surtido de productos individuales y dulces diarios para captar a clientes jóvenes que quizás no suelen visitar los depachika.

  • En octubre se inaugurará un espacio dedicado a los bentō, pensado tanto para oficinistas como para visitantes que buscan comidas listas para llevar.

 

📉 Un espacio reducido, una nueva estrategia

El Seibu Ikebukuro ha perdido la mitad de su área de ventas debido a la llegada de la cadena de electrónicos Yodobashi Camera dentro del mismo edificio. Para sobrevivir y mantener su identidad como gran almacén, la compañía está renovando secciones clave:

  • En julio reabrió la zona de cosméticos del 3er piso tras su remodelación.

  • El 25 de septiembre abrirá la sección de delicatessen en el segundo sótano.

  • La reapertura completa del edificio está prevista para enero de 2026.

 

🗣️ La voz de la tienda

Teraoka Yasuhiro, gerente de Seibu Ikebukuro, subrayó:

“Recibimos muchas peticiones de los clientes para reabrir el depachika. Ahora estamos listos para responder a sus expectativas.”

El mensaje es claro: se busca recuperar la confianza y la emoción de los clientes en medio de la transformación forzada del espacio.

 

🎯 Contexto y significado

Los depachika son más que sótanos comerciales: representan una experiencia cultural japonesa, donde la comida se convierte en un lujo accesible y un regalo social. En un contexto en el que los grandes almacenes japoneses enfrentan la competencia de tiendas de conveniencia, supermercados premium y el comercio electrónico, revitalizar el área de comida es una jugada estratégica para atraer público diverso.

Para los extranjeros residentes y turistas, esta renovación en Ikebukuro significa un acceso más atractivo y moderno a la tradición de los depachika: un escaparate donde conviven la pastelería de vanguardia y la dulcería regional, todo en un solo piso.

 

 

©NoticiasNippon

 

