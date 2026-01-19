[heiten] Golpe al centro de Tokio

“Se apagan dos luces del mobiliario urbano de Tokio: IKEA Harajuku e IKEA Shinjuku cierran para siempre”

📍Tōkyō | 29 de diciembre

La capital japonesa perderá en febrero de 2026 dos de sus espacios comerciales más simbólicos para la vida cotidiana y el turismo urbano. IKEA anunció oficialmente que sus tiendas IKEA原宿 (IKEA Harajuku) e IKEA新宿 (IKEA Shinjuku) cesarán operaciones el 8 de febrero de 2026 a las 18:00, poniendo fin a una etapa que comenzó entre 2020 y 2021, en plena transformación del consumo urbano y la pandemia.

En su comunicado, la empresa expresó un mensaje de gratitud hacia clientes y vecinos:

“Desde su apertura, agradecemos profundamente a todos los clientes y comunidades locales que construyeron lazos con nosotros”.

Con el cierre, el eje de la marca en el centro de Tokio quedará concentrado únicamente en IKEA渋谷 (IKEA Shibuya).

Las redes sociales japonesas reaccionaron con una mezcla de nostalgia y urgencia:

“Cerrar Shinjuku y Harajuku duele demasiado”,

“Antes de que termine, tengo que ir una vez más”.

Ambas tiendas no eran solo puntos de venta, sino espacios de descanso, cafetería y referencia cultural para jóvenes, familias y turistas.

En lo operativo, IKEA estableció plazos estrictos:

Último día de retiro de pedidos en tienda: 1 de febrero a las 21:00.

Devoluciones y cambios: hasta el 8 de febrero a las 17:00.

Pasado ese plazo, cualquier pedido no retirado por tres días será cancelado y reembolsado.

Tras el cierre, todos los trámites se trasladan a IKEA Shibuya, otras sucursales nacionales y al centro de atención al cliente.

El cierre no es solo comercial: simboliza la reconfiguración del consumo en zonas icónicas de Tokio, donde el turismo, los altos alquileres y la digitalización están redibujando el mapa urbano.

⚖️ Marco legal y comercial

Norma Nombre en japonés (rōmaji) Qué garantiza al consumidor Ley de Transacciones Comerciales 特定商取引法 (Tokutei Shō Torihiki-hō) Obliga a las empresas a informar con claridad las condiciones de plazos de devolución, reembolsos y cancelaciones, incluyendo cierres de tienda (físicos u online). Código Civil Japonés 民法 (Minpō) Protege al consumidor en los contratos de compraventa y reconoce el derecho a reembolso cuando la entrega o el cumplimiento del contrato se vuelve imposible por causas imputables al vendedor (p. ej., cierre definitivo). Ley de Protección al Consumidor 消費者契約法 (Shōhisha Keiyaku-hō) Impide cláusulas abusivas y garantiza que el cliente no pierda su dinero ante un cierre unilateral del establecimiento o cambios contractuales desfavorables no aceptados.

Clave práctica: si una tienda cierra y no puede entregar el producto o servicio, estas normas respaldan el reembolso y exigen información transparente sobre cómo y cuándo se devuelve el dinero.

🈶 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado 閉店 Heiten Cierre definitivo de un local 営業終了 Eigyō shūryō Fin de operaciones 最終営業日 Saishū eigyōbi Último día de atención 店舗受取り Tenpo uketori Retiro en tienda 返品 Henpin Devolución 交換 Kōkan Cambio de producto 返金 Henkin Reembolso 指定日 Shiteibi Fecha programada キャンセル Kyanseru Cancelación

