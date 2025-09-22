[gaika ryōgae] yen se debilita

Pequeños movimientos hoy, pero riesgo de precios más caros en importados

📍Tōkyō | 22 de septiembre

Hoy lunes , en el mercado de Tokio, el yen japonés se movió solo un poco frente al dólar y al euro:

Dólar–yen: terminó en 1 dólar = 148,11~13 yenes, es decir, el yen se debilitó un poquito (19 “sen” más débil que el viernes).

Euro–yen: quedó en 1 euro = 173,99~174,03 yenes, lo que significa que el yen se fortaleció ligeramente frente al euro (12 “sen” más fuerte).

Euro–dólar: se situó en 1 euro = 1,1747~48 dólares.

Los analistas dijeron que el debate de los cinco candidatos en la elección interna del Partido Liberal Democrático (LDP) no influyó casi nada en el mercado.

🧩 ¿Qué significa para los extranjeros en Japón?

Para los residentes extranjeros, estos pequeños cambios tienen efectos concretos en la vida diaria:

Salarios y remesas 💵 Si recibes tu sueldo en yenes pero envías dinero a tu país en dólares, hoy el cambio no es tan favorable: necesitas más yenes para conseguir la misma cantidad de dólares.

En cambio, si mandas dinero a Europa en euros, te conviene un poco más porque el yen se fortaleció frente al euro. Costo de vida 🛒 El yen débil frente al dólar hace que importar alimentos, gasolina o productos electrónicos sea más caro. Esto puede afectar el bolsillo de todos, incluyendo a los extranjeros.

Pero el movimiento fue pequeño, así que no hay un impacto fuerte inmediato, sino gradual. Viajes y estudios ✈️📚 Para quienes planean viajar a EE. UU., los gastos en dólares serán un poco más altos.

Para quienes vienen de Europa y pagan en euros, el yen más fuerte significa que su dinero rinde menos en Japón.

✅ Ejemplo práctico con remesas de 100.000 yenes

💵 Si envías a EE. UU. (dólares)

Hoy (148,11 ¥/$): recibes ≈ 675,17 dólares

La semana pasada (147,92 ¥/$): habrías recibido ≈ 676,04 dólares

👉 Pierdes unos 0,87 dólares por cada 100.000 yenes enviados (aprox. 130 yenes menos).

💶 Si envías a Europa (euros)

Hoy (174,00 ¥/€): recibes ≈ 574,71 euros

La semana pasada (174,12 ¥/€): habrías recibido ≈ 574,32 euros

👉 Ganas unos 0,40 euros más por cada 100.000 yenes enviados (unos 60 yenes de diferencia).

📊 Explicación sencilla:

Para quienes mandan dinero a EE. UU., el yen más débil frente al dólar hace que recibas un poquito menos en dólares.

Para quienes envían a Europa, el yen se fortaleció, así que recibes un poquito más en euros.

🌏 Contexto humano y político

El mercado estuvo tranquilo a pesar de la política japonesa, porque los inversionistas creen que los cambios de liderazgo en el LDP no alterarán pronto la economía.

Esto refleja algo importante: en Japón, la estabilidad política suele traducirse en confianza del mercado, lo que mantiene los movimientos de divisas bajo control.

👉 En resumen:

El día fue de pequeños ajustes en el valor del yen. Para los extranjeros, esto significa cambios leves en remesas y precios, pero no un impacto brusco. Sin embargo, si la tendencia del yen débil frente al dólar continúa, los costos de vida para quienes dependen de productos importados podrían subir más en las próximas semanas.



