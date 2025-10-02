Noticias Nippon

[gaika ryōgae] El yen se fortalece en Tokio

Un respiro para ahorros y viajes al extranjero, pero un reto para sectores turísticos

📍Tōkyō  | 2 de octubre

Hoy el mercado cambiario en Japón cerró con un movimiento que puede parecer pequeño en cifras, pero que tiene efectos concretos en la vida diaria de quienes vivimos aquí:

  • El dólar se ubicó en 146,79 yenes por dólar, lo que significa que el yen se fortaleció respecto al día anterior.

  • El euro cayó a 172,53 yenes por euro, mostrando también un avance del yen frente a la moneda europea.

 

🪙 ¿Qué significa “dólar más barato, yen más fuerte”?

Cuando el yen se aprecia (sube de valor frente al dólar o el euro), cada yen compra más divisas extranjeras. En números simples: si ayer 1 dólar costaba 147,08 yenes y hoy cuesta 146,79, significa que el yen tiene un poquito más de poder de compra.

 

👩‍👩‍👦 Impacto para los extranjeros residentes

  1. Envío de dinero a sus países

    • ✔️ Más conveniente: Si mandas remesas a Latinoamérica, Europa u otros países, con el mismo número de yenes hoy recibirás un poco más de dólares o euros.

    • Ejemplo: Si envías ¥100,000, ayer eran aprox. 679 USD, hoy serían unos 681 USD. Parece pequeño, pero en montos grandes o transferencias frecuentes se acumula.

  2. Costos en Japón (sueldos y compras)

    • Menor ventaja para quienes ganan en yenes pero gastan en dólares/euros: Si tienes deudas, compras online en dólares o pagas servicios internacionales, resultan más caros en yenes cuando el yen está fuerte.

    • ✔️ Estabilidad interna: Para gastos diarios dentro de Japón (supermercado, transporte, vivienda), el cambio no afecta de inmediato porque esos precios están fijados en yenes.

  3. Turismo y economía local

    • Para los extranjeros residentes que trabajan en turismo, un yen fuerte puede hacer que Japón sea menos atractivo para visitantes internacionales, porque para ellos viajar y gastar aquí se vuelve un poco más caro. Eso puede impactar el empleo en hostelería, guías turísticos o restaurantes en zonas turísticas.

  4. Inversiones y ahorros

    • Quienes ahorran en yenes y piensan enviar dinero al extranjero o viajar fuera de Japón, se benefician.

    • Pero quienes dependen de ingresos de fuera (ejemplo: salarios pagados en dólares que se cambian a yenes) verán que reciben menos.

 

🎨 Explicación sencilla

  • Yen fuerte = bueno para enviar dinero fuera de Japón.

  • Yen fuerte = malo para turistas que vienen y para residentes que dependen de ingresos desde el extranjero.

  • Para la mayoría de los residentes que viven, trabajan y gastan en Japón, el impacto es más indirecto, aunque puede sentirse en turismo, comercio exterior y algunos precios de productos importados.

👉 En conclusión: este movimiento del yen favorece a quienes mandan remesas y viajan al extranjero, pero puede afectar a trabajadores vinculados al turismo o a quienes reciben ingresos en divisas.

