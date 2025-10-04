[kyō no kion] Okinawa arde en octubre

65 localidades superan los 30 °C en un día que rompió todos los registros

📍Tōkyō | 4 de octubre

Japón vivió una jornada climática anómala, marcada por un calor que rompió moldes tanto en el extremo norte (Hokkaidō y Tōhoku) como en el sur tropical (Okinawa y las islas del suroeste).

🔥 Récords históricos en pleno octubre

La temperatura más alta del país se registró en Iriomote (Okinawa) con 34.0 °C a las 12:43, un valor que no solo fue el más alto del año en la región, sino que además batió el récord absoluto de calor en octubre desde que existen registros (1954).

Otros puntos de Okinawa también marcaron hitos:

Ishigaki (Moriyama) → 33.6 °C, récord histórico de octubre.

Nanjo (Itokazu) → 33.6 °C, otro nuevo máximo para octubre.

Miyako (Miyagijima) → 33.2 °C.

Tarama (Nakasuji) → 33.1 °C.

En total, más de 65 puntos de observación superaron los 30 °C, siendo manatsubi (真夏日, “día de pleno verano”) en pleno octubre, algo que normalmente se limita a julio y agosto.

🗾 El norte también se sofocó

Mientras Okinawa ardía, en el norte la sorpresa no fue menor:

Kyōwa (Hokkaidō) → 27.9 °C, el octubre más caluroso jamás registrado allí.

Hirosaki (Aomori) → 28.7 °C, récord histórico.

Noshiro (Akita) → 28.8 °C, récord histórico.

Incluso Tokio marcó 25.1 °C, un calor suave pero atípico para estas fechas.

📊 Contexto histórico

Según los registros de la JMA (Agencia Meteorológica de Japón), varios de estos valores superaron los récords anteriores que databan de más de 10 o 20 años. El dato más impactante: Iriomote superó los 33.7 °C del 3 de octubre de 2025, apenas un día después, confirmando que estamos ante un fenómeno climático persistente y no un pico aislado.

☀️ Perspectivas para mañana domingo

El pronóstico anuncia que la tendencia cálida continuará:

Sapporo (Hokkaidō) → 26 °C (propio de finales de agosto).

Naha (Okinawa) → 33 °C (pleno verano en octubre).

Kagoshima y Miyazaki → 32 °C.

Tokio → 28 °C.

Aunque en el centro del país (Tohoku–Kinki) la lluvia moderará las temperaturas, en Hokkaidō, Kyūshū y Okinawa el calor seguirá siendo extremo.

💡 Impacto humano y recomendaciones

El cuerpo no está preparado para un calor tan fuerte en octubre, lo que aumenta el riesgo de netchūshō (熱中症, golpes de calor).

Las autoridades insisten en hidratarse con agua y sales minerales, evitar actividades intensas al aire libre y prestar especial atención a niños y personas mayores.

Este fenómeno refleja cómo el cambio climático está alterando no solo los veranos japoneses, sino también el inicio del otoño, que tradicionalmente traía frescura y alivio.

📌 En síntesis: Japón vivió un “verano en octubre”, con récords de calor simultáneos en el extremo norte y en el archipiélago tropical del sur. La postal es surrealista: gente en Hokkaidō con ropa ligera como si fuera agosto y, al mismo tiempo, residentes de Okinawa enfrentando temperaturas de pleno verano.



