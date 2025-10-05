[kyō no kion] verano en octubre

Confusión entre los residentes: “¿Qué me pongo? Por la mañana hace frío, por la tarde me derrito.”

📍Tōkyō | 5 de octubre

Japón volvió a sentir el aire del verano. Mientras los calendarios marcaban pleno otoño, el termómetro alcanzaba cifras propias de mediados de agosto.

En decenas de puntos del país se rompieron récords de temperatura para el mes de octubre, y el ambiente se sintió sofocante, especialmente en el sur y el oeste del archipiélago.

En Hokkaidō, prefectura famosa por su clima fresco, varias ciudades como Eniwa (26.2 °C) y Sapporo (26.5 °C) registraron natsubi (夏日, días de verano). En Honshū, el calor fue más intenso: Kōchi (32.4 °C), Ōita (31.1 °C) y Kagoshima (33.6 °C) alcanzaron los niveles más altos en décadas.

En el extremo sur, Kushima (Miyazaki) y Kumejima (Okinawa) rozaron los 34.1 °C, un calor cercano al umbral de mōshobi (猛暑日, día extremadamente caluroso), algo prácticamente inaudito en octubre.

Más de 100 puntos de observación superaron los 30 °C —algo que no ocurría desde hace casi una semana—, mostrando la persistencia de una masa de aire cálido anómala que domina el Pacífico occidental.

🧭 El contraste del archipiélago

Japón vivió hoy un país dividido por el termómetro.

Mientras el norte experimentó un calor fuera de temporada, el oeste y el sur siguieron bajo un sol abrasador que parecía no querer retirarse. La humedad elevada, combinada con la falta de viento en algunas zonas urbanas, hizo que la sensación térmica superara los 35 °C en ciudades costeras del sur de Kyūshū y Shikoku.

Pero la situación no será estable: mañana 6 de octubre, el norte vivirá un descenso térmico abrupto. En Sapporo, la máxima caerá de 26.5 °C a 17 °C, un cambio de casi 10 °C en solo 24 horas, lo que aumentará el riesgo de resfriados y malestares. En contraste, el centro y el oeste de Japón seguirán con calor intenso: Tokio rondará los 29 °C, y Nagoya alcanzará los 31 °C, es decir, pleno verano en pleno otoño.

🧍‍♀️ Impacto humano: entre la confusión y el cansancio

Este tipo de variaciones térmicas golpean la rutina.

Muchos japoneses comentaron en redes sociales la dificultad de vestirse adecuadamente: “Por la mañana siento frío, y por la tarde tengo calor como en agosto”. Los comercios reportaron un repunte de ventas de bebidas isotónicas y ventiladores portátiles, mientras algunos hospitales advirtieron un leve aumento de casos leves de golpe de calor (熱中症) incluso en octubre.

En Hokkaidō, algunos agricultores se mostraron preocupados: las altas temperaturas pueden alterar el proceso de maduración de productos otoñales como la papa o el trigo temprano. En el sur, los turistas disfrutaban del clima veraniego, aunque algunos templos y parques naturales reportaron aglomeraciones inesperadas.

⚖️ Contexto climático

Este “verano de octubre” se inscribe en una tendencia más amplia. Según la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁), las anomalías térmicas de este año están vinculadas a una corriente cálida persistente en el Pacífico y a la influencia residual del fenómeno El Niño, que prolongó el calor más allá del verano.

En lo que va del 2025, Japón ha registrado más de 35 récords locales de temperatura otoñal.

💡Consejos prácticos

Mantener una hidratación constante incluso si el cielo está nublado.

Usar ropa ligera por capas, fácil de quitar durante el día.

En caso de salir al sol, llevar sombrilla o gorra; el índice UV sigue siendo alto en muchas regiones.

Cuidar especialmente a niños y personas mayores, más vulnerables al calor repentino.



