[tenki yohō] Domingo 5 de octubre

Inestabilidad atmosférica domina Japón: lluvias dispersas y calor húmedo
📍Tōkyō | 5 de octubre
Hoy Japón amaneció con un cielo inestable y húmedo, afectado por un sistema de baja presión que avanza por el Mar de Japón.
Esta situación está trayendo nubes de lluvia intermitente y tormentas aisladas, especialmente en el centro y norte del país.
A pesar de la presencia de lluvias, las temperaturas se mantienen más altas de lo normal: en muchas regiones se alcanzarán 28 °C a 33 °C, lo que genera una sensación bochornosa.
👉 En resumen:
- Lluvias dispersas en amplias zonas del centro y norte.
- Ambiente cálido y húmedo en casi todo el país.
- Riesgo de tormentas por la tarde en el litoral del Mar de Japón.
🌦️ Pronóstico por regiones
🏝️ Okinawa y Naha
- ☀️ Mayormente soleado, pero con posibles chubascos breves tanto en la mañana como en la tarde.
- 🌡️ Máx. 33 °C / Mín. 27 °C
- 💧 Probabilidad de lluvia: 10 %
- 🔆 Sensación veraniega, con calor intenso y alta humedad.
🌋 Kyūshū (Fukuoka, Kagoshima)
- ⛅ Alternancia de sol y nubes con lluvias ocasionales.
- 🌡️ Fukuoka: 29 °C / 22 °C (50 %)
- 🌡️ Kagoshima: 32 °C / 24 °C (10 %)
- ⚠️ Atención al calor y a la posibilidad de lluvias breves por la tarde.
🌻 Chūgoku y Shikoku (Hiroshima, Kōchi)
- ☀️ Intervalos soleados con nubes y posibilidad de lluvia ligera.
- 🌡️ Hiroshima: 29 °C / 22 °C (40 %)
- 🌡️ Kōchi: 30 °C / 23 °C (40 %)
- 💧 Humedad alta, ambiente pesado.
🌇 Kansai (Osaka)
- 🌦️ Día variable: sol parcial con lluvia esporádica.
- 🌡️ 27 °C / 22 °C
- ☔ Probabilidad de lluvia: 60 %
- ⚡ Posibles chubascos con truenos por la tarde.
🏯 Tōkai (Nagoya)
- 🌧️ Día lluvioso, especialmente en la tarde y noche.
- 🌡️ 26 °C / 20 °C
- 💧 Probabilidad de lluvia: 90 %
- ⚠️ No olvides paraguas resistente: podrían presentarse lluvias fuertes.
🗼 Kantō (Tokio)
- 🌤️ Mayormente soleado con algunas nubes pasajeras.
- 🌡️ 28 °C / 19 °C
- 💧 Probabilidad de lluvia: 20 %
- 🌬️ Viento cálido del sur. Sensación de verano tardío.
🌾 Hokuriku (Kanazawa)
- 🌧️ Nubes y lluvias durante buena parte del día.
- 🌡️ 25 °C / 21 °C
- 💧 Probabilidad de lluvia: 60 %
🌾 Chūbu Norte (Niigata)
- 🌧️ Lluvias frecuentes con momentos de intensidad.
- 🌡️ 26 °C / 20 °C
- 💧 Probabilidad de lluvia: 90 %
- ⚡ Riesgo de tormentas eléctricas.
🌾 Tōhoku (Sendai)
- 🌧️ Día gris con lluvias persistentes.
- 🌡️ 26 °C / 20 °C
- 💧 Probabilidad de lluvia: 90 %
❄️ Hokkaidō (Sapporo, Kushiro)
- 🌤️ Cielo parcialmente soleado, pero con algunas lloviznas breves.
- 🌡️ Sapporo: 27 °C / 18 °C (30 %)
- 🌡️ Kushiro: 22 °C / 15 °C (30 %)
- ☁️ Temperaturas altas para la época; aire templado.
⚠️ Recomendaciones
- 🌂 Lleva paraguas incluso si ves sol: las lluvias pueden llegar de improviso.
- 💦 Bebe agua con frecuencia; la humedad y el calor aún son intensos.
- ⚡ Evita zonas abiertas durante tormentas en el litoral del Mar de Japón.
- 👕 Usa ropa ligera y transpirable: la sensación térmica será veraniega.
