[tenki yohō] Domingo 5 de octubre

Inestabilidad atmosférica domina Japón: lluvias dispersas y calor húmedo

📍Tōkyō  |  5 de octubre

Hoy Japón amaneció con un cielo inestable y húmedo, afectado por un sistema de baja presión que avanza por el Mar de Japón.

Esta situación está trayendo nubes de lluvia intermitente y tormentas aisladas, especialmente en el centro y norte del país.

A pesar de la presencia de lluvias, las temperaturas se mantienen más altas de lo normal: en muchas regiones se alcanzarán 28 °C a 33 °C, lo que genera una sensación bochornosa.

 

 

👉 En resumen:

  • Lluvias dispersas en amplias zonas del centro y norte.
  • Ambiente cálido y húmedo en casi todo el país.
  • Riesgo de tormentas por la tarde en el litoral del Mar de Japón.

 

 

🌦️ Pronóstico por regiones

🏝️ Okinawa y Naha

  • ☀️ Mayormente soleado, pero con posibles chubascos breves tanto en la mañana como en la tarde.
  • 🌡️ Máx. 33 °C / Mín. 27 °C
  • 💧 Probabilidad de lluvia: 10 %
  • 🔆 Sensación veraniega, con calor intenso y alta humedad.

🌋 Kyūshū (Fukuoka, Kagoshima)

  • ⛅ Alternancia de sol y nubes con lluvias ocasionales.
  • 🌡️ Fukuoka: 29 °C / 22 °C (50 %)
  • 🌡️ Kagoshima: 32 °C / 24 °C (10 %)
  • ⚠️ Atención al calor y a la posibilidad de lluvias breves por la tarde.

🌻 Chūgoku y Shikoku (Hiroshima, Kōchi)

  • ☀️ Intervalos soleados con nubes y posibilidad de lluvia ligera.
  • 🌡️ Hiroshima: 29 °C / 22 °C (40 %)
  • 🌡️ Kōchi: 30 °C / 23 °C (40 %)
  • 💧 Humedad alta, ambiente pesado.

🌇 Kansai (Osaka)

  • 🌦️ Día variable: sol parcial con lluvia esporádica.
  • 🌡️ 27 °C / 22 °C
  • ☔ Probabilidad de lluvia: 60 %
  • ⚡ Posibles chubascos con truenos por la tarde.

🏯 Tōkai (Nagoya)

  • 🌧️ Día lluvioso, especialmente en la tarde y noche.
  • 🌡️ 26 °C / 20 °C
  • 💧 Probabilidad de lluvia: 90 %
  • ⚠️ No olvides paraguas resistente: podrían presentarse lluvias fuertes.

🗼 Kantō (Tokio)

  • 🌤️ Mayormente soleado con algunas nubes pasajeras.
  • 🌡️ 28 °C / 19 °C
  • 💧 Probabilidad de lluvia: 20 %
  • 🌬️ Viento cálido del sur. Sensación de verano tardío.

🌾 Hokuriku (Kanazawa)

  • 🌧️ Nubes y lluvias durante buena parte del día.
  • 🌡️ 25 °C / 21 °C
  • 💧 Probabilidad de lluvia: 60 %

🌾 Chūbu Norte (Niigata)

  • 🌧️ Lluvias frecuentes con momentos de intensidad.
  • 🌡️ 26 °C / 20 °C
  • 💧 Probabilidad de lluvia: 90 %
  • ⚡ Riesgo de tormentas eléctricas.

🌾 Tōhoku (Sendai)

  • 🌧️ Día gris con lluvias persistentes.
  • 🌡️ 26 °C / 20 °C
  • 💧 Probabilidad de lluvia: 90 %

❄️ Hokkaidō (Sapporo, Kushiro)

  • 🌤️ Cielo parcialmente soleado, pero con algunas lloviznas breves.
  • 🌡️ Sapporo: 27 °C / 18 °C (30 %)
  • 🌡️ Kushiro: 22 °C / 15 °C (30 %)
  • ☁️ Temperaturas altas para la época; aire templado.

 

 

⚠️ Recomendaciones

  • 🌂 Lleva paraguas incluso si ves sol: las lluvias pueden llegar de improviso.
  • 💦 Bebe agua con frecuencia; la humedad y el calor aún son intensos.
  • ⚡ Evita zonas abiertas durante tormentas en el litoral del Mar de Japón.
  • 👕 Usa ropa ligera y transpirable: la sensación térmica será veraniega.


