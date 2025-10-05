[tenki yohō] Domingo 5 de octubre

Inestabilidad atmosférica domina Japón: lluvias dispersas y calor húmedo

📍Tōkyō | 5 de octubre

Hoy Japón amaneció con un cielo inestable y húmedo, afectado por un sistema de baja presión que avanza por el Mar de Japón.

Esta situación está trayendo nubes de lluvia intermitente y tormentas aisladas, especialmente en el centro y norte del país.

A pesar de la presencia de lluvias, las temperaturas se mantienen más altas de lo normal: en muchas regiones se alcanzarán 28 °C a 33 °C, lo que genera una sensación bochornosa.

👉 En resumen:

Lluvias dispersas en amplias zonas del centro y norte.

Ambiente cálido y húmedo en casi todo el país.

Riesgo de tormentas por la tarde en el litoral del Mar de Japón.

🌦️ Pronóstico por regiones

🏝️ Okinawa y Naha

☀️ Mayormente soleado, pero con posibles chubascos breves tanto en la mañana como en la tarde.

🌡️ Máx. 33 °C / Mín. 27 °C

💧 Probabilidad de lluvia: 10 %

🔆 Sensación veraniega, con calor intenso y alta humedad.

🌋 Kyūshū (Fukuoka, Kagoshima)

⛅ Alternancia de sol y nubes con lluvias ocasionales.

🌡️ Fukuoka: 29 °C / 22 °C (50 %)

🌡️ Kagoshima: 32 °C / 24 °C (10 %)

⚠️ Atención al calor y a la posibilidad de lluvias breves por la tarde.

🌻 Chūgoku y Shikoku (Hiroshima, Kōchi)

☀️ Intervalos soleados con nubes y posibilidad de lluvia ligera.

🌡️ Hiroshima: 29 °C / 22 °C (40 %)

🌡️ Kōchi: 30 °C / 23 °C (40 %)

💧 Humedad alta, ambiente pesado.

🌇 Kansai (Osaka)

🌦️ Día variable: sol parcial con lluvia esporádica.

🌡️ 27 °C / 22 °C

☔ Probabilidad de lluvia: 60 %

⚡ Posibles chubascos con truenos por la tarde.

🏯 Tōkai (Nagoya)

🌧️ Día lluvioso, especialmente en la tarde y noche.

🌡️ 26 °C / 20 °C

💧 Probabilidad de lluvia: 90 %

⚠️ No olvides paraguas resistente: podrían presentarse lluvias fuertes.

🗼 Kantō (Tokio)

🌤️ Mayormente soleado con algunas nubes pasajeras.

🌡️ 28 °C / 19 °C

💧 Probabilidad de lluvia: 20 %

🌬️ Viento cálido del sur. Sensación de verano tardío.

🌾 Hokuriku (Kanazawa)

🌧️ Nubes y lluvias durante buena parte del día.

🌡️ 25 °C / 21 °C

💧 Probabilidad de lluvia: 60 %

🌾 Chūbu Norte (Niigata)

🌧️ Lluvias frecuentes con momentos de intensidad.

🌡️ 26 °C / 20 °C

💧 Probabilidad de lluvia: 90 %

⚡ Riesgo de tormentas eléctricas.

🌾 Tōhoku (Sendai)

🌧️ Día gris con lluvias persistentes.

🌡️ 26 °C / 20 °C

💧 Probabilidad de lluvia: 90 %

❄️ Hokkaidō (Sapporo, Kushiro)

🌤️ Cielo parcialmente soleado, pero con algunas lloviznas breves.

🌡️ Sapporo: 27 °C / 18 °C (30 %)

🌡️ Kushiro: 22 °C / 15 °C (30 %)

☁️ Temperaturas altas para la época; aire templado.

⚠️ Recomendaciones

🌂 Lleva paraguas incluso si ves sol: las lluvias pueden llegar de improviso.

💦 Bebe agua con frecuencia; la humedad y el calor aún son intensos.

⚡ Evita zonas abiertas durante tormentas en el litoral del Mar de Japón.

👕 Usa ropa ligera y transpirable: la sensación térmica será veraniega.



