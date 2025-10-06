Noticias Nippon

[tenki yohō] Lunes 6 de octubre

Cambio de estación marcado: norte con chaquetas ligeras, sur aún en modo veraniego

 

📍Tōkyō  |  6 de octubre

Hoy el sol será protagonista en gran parte del país. Las altas presiones dominan el centro y oeste de Japón, mientras que el norte comienza a sentir un aire más otoñal.

 

☀️ Panorama general

Durante la mañana, algunas regiones del Pacífico y del este aún estarán bajo la influencia de aire húmedo, con posibles lluvias pasajeras.

Sin embargo, a medida que avance el día, el cielo se despejará en amplias zonas desde Kinki (Ōsaka) hasta Chūgoku (Hiroshima) y Kyūshu.

En contraste, Hokkaidō y el norte de Tōhoku estarán cubiertos por aire fresco, con temperaturas que ya anuncian el otoño.

 

 

 

🌍 Por regiones

🟢 Hokkaidō・Tōhoku

  • Sapporo: 17 °C / 15 °C ⛅ (30%)
  • Kushiro: 19 °C / 15 °C ☀️ (10%)
    ➤ Ambiente otoñal con aire fresco; ideal para abrigo ligero.
  • Sendai: 26 °C / 21 °C ⛅ (40%)
    ➤ Nubes y claros, posibilidad de lluvia débil puntual.

🟠 Kantō・Tōkai

  • Tōkyō : 30 °C / 22 °C ☁️ (40%)
    ➤ Cálido y húmedo, con riesgo de chubascos breves.
  • Nagoya: 32 °C / 20 °C 🌤️ (30%)
    ➤ Día caluroso, bochornoso en horas del mediodía.

🔴 Kansai・Chūgoku・Shikoku・Kyūshu

  • Osaka: 29 °C / 21 °C ☀️ (40%)
  • Hiroshima: 30 °C / 21 °C ☀️ (10%)
  • Kochi: 32 °C / 20 °C ☀️ (0%)
  • Fukuoka: 30 °C / 23 °C ☀️ (20%)
  • Kagoshima: 31 °C / 22 °C 🌤️ (20%)
    ➤ Cielos despejados, calor persistente y sensación veraniega.

🟡 Hokuriku・Niigata

  • Kanazawa: 27 °C / 21 °C 🌤️ (20%)
  • Niigata: 24 °C / 21 °C 🌤️ (20%)
    ➤ Amanecer nublado, luego mejora progresiva con sol.

🔵 Okinawa

  • Naha: 33 °C / 28 °C ☀️ (40%)
    ➤ Muy caluroso y húmedo; riesgo de lluvia repentina por la tarde.
    ➤ Atención especial: el tifón nº22 (Harlon) sigue próximo a las islas Ogasawara, con posible influencia de vientos y oleaje.

 

 

🌡️ Tendencia térmica

  • Hokkaidō: bajo los 20 °C → ambiente fresco.
  • Tōhoku y Hokuriku: entre 22 °C y 28 °C → clima templado.
  • Kantō a Okinawa: entre 29 °C y 33 °C → calor veraniego persistente.

🔹 Consejo: En el norte, un abrigo ligero será útil. En el centro y sur, continúa el riesgo de golpe de calor — hidrátate bien y evita la exposición prolongada al sol.

 


