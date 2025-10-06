[tenki yohō] Lunes 6 de octubre

Cambio de estación marcado: norte con chaquetas ligeras, sur aún en modo veraniego
📍Tōkyō | 6 de octubre
Hoy el sol será protagonista en gran parte del país. Las altas presiones dominan el centro y oeste de Japón, mientras que el norte comienza a sentir un aire más otoñal.
☀️ Panorama general
Durante la mañana, algunas regiones del Pacífico y del este aún estarán bajo la influencia de aire húmedo, con posibles lluvias pasajeras.
Sin embargo, a medida que avance el día, el cielo se despejará en amplias zonas desde Kinki (Ōsaka) hasta Chūgoku (Hiroshima) y Kyūshu.
En contraste, Hokkaidō y el norte de Tōhoku estarán cubiertos por aire fresco, con temperaturas que ya anuncian el otoño.
🌍 Por regiones
🟢 Hokkaidō・Tōhoku
- Sapporo: 17 °C / 15 °C ⛅ (30%)
- Kushiro: 19 °C / 15 °C ☀️ (10%)
➤ Ambiente otoñal con aire fresco; ideal para abrigo ligero.
- Sendai: 26 °C / 21 °C ⛅ (40%)
➤ Nubes y claros, posibilidad de lluvia débil puntual.
🟠 Kantō・Tōkai
- Tōkyō : 30 °C / 22 °C ☁️ (40%)
➤ Cálido y húmedo, con riesgo de chubascos breves.
- Nagoya: 32 °C / 20 °C 🌤️ (30%)
➤ Día caluroso, bochornoso en horas del mediodía.
🔴 Kansai・Chūgoku・Shikoku・Kyūshu
- Osaka: 29 °C / 21 °C ☀️ (40%)
- Hiroshima: 30 °C / 21 °C ☀️ (10%)
- Kochi: 32 °C / 20 °C ☀️ (0%)
- Fukuoka: 30 °C / 23 °C ☀️ (20%)
- Kagoshima: 31 °C / 22 °C 🌤️ (20%)
➤ Cielos despejados, calor persistente y sensación veraniega.
🟡 Hokuriku・Niigata
- Kanazawa: 27 °C / 21 °C 🌤️ (20%)
- Niigata: 24 °C / 21 °C 🌤️ (20%)
➤ Amanecer nublado, luego mejora progresiva con sol.
🔵 Okinawa
- Naha: 33 °C / 28 °C ☀️ (40%)
➤ Muy caluroso y húmedo; riesgo de lluvia repentina por la tarde.
➤ Atención especial: el tifón nº22 (Harlon) sigue próximo a las islas Ogasawara, con posible influencia de vientos y oleaje.
🌡️ Tendencia térmica
- Hokkaidō: bajo los 20 °C → ambiente fresco.
- Tōhoku y Hokuriku: entre 22 °C y 28 °C → clima templado.
- Kantō a Okinawa: entre 29 °C y 33 °C → calor veraniego persistente.
🔹 Consejo: En el norte, un abrigo ligero será útil. En el centro y sur, continúa el riesgo de golpe de calor — hidrátate bien y evita la exposición prolongada al sol.
