[tenki yohō] Lunes 6 de octubre

Cambio de estación marcado: norte con chaquetas ligeras, sur aún en modo veraniego

📍Tōkyō | 6 de octubre

Hoy el sol será protagonista en gran parte del país. Las altas presiones dominan el centro y oeste de Japón, mientras que el norte comienza a sentir un aire más otoñal.

☀️ Panorama general

Durante la mañana, algunas regiones del Pacífico y del este aún estarán bajo la influencia de aire húmedo, con posibles lluvias pasajeras.

Sin embargo, a medida que avance el día, el cielo se despejará en amplias zonas desde Kinki (Ōsaka) hasta Chūgoku (Hiroshima) y Kyūshu.

En contraste, Hokkaidō y el norte de Tōhoku estarán cubiertos por aire fresco, con temperaturas que ya anuncian el otoño.

🌍 Por regiones

🟢 Hokkaidō・Tōhoku

Sapporo: 17 °C / 15 °C ⛅ (30%)

Kushiro: 19 °C / 15 °C ☀️ (10%)

➤ Ambiente otoñal con aire fresco; ideal para abrigo ligero.

Sendai: 26 °C / 21 °C ⛅ (40%)

➤ Nubes y claros, posibilidad de lluvia débil puntual.

🟠 Kantō・Tōkai

Tōkyō : 30 °C / 22 °C ☁️ (40%)

➤ Cálido y húmedo, con riesgo de chubascos breves.

Nagoya: 32 °C / 20 °C 🌤️ (30%)

➤ Día caluroso, bochornoso en horas del mediodía.

🔴 Kansai・Chūgoku・Shikoku・Kyūshu

Osaka: 29 °C / 21 °C ☀️ (40%)

Hiroshima: 30 °C / 21 °C ☀️ (10%)

Kochi: 32 °C / 20 °C ☀️ (0%)

Fukuoka: 30 °C / 23 °C ☀️ (20%)

Kagoshima: 31 °C / 22 °C 🌤️ (20%)

➤ Cielos despejados, calor persistente y sensación veraniega.

🟡 Hokuriku・Niigata

Kanazawa: 27 °C / 21 °C 🌤️ (20%)

Niigata: 24 °C / 21 °C 🌤️ (20%)

➤ Amanecer nublado, luego mejora progresiva con sol.

🔵 Okinawa

Naha: 33 °C / 28 °C ☀️ (40%)

➤ Muy caluroso y húmedo; riesgo de lluvia repentina por la tarde.

➤ Atención especial: el tifón nº22 (Harlon) sigue próximo a las islas Ogasawara, con posible influencia de vientos y oleaje.

🌡️ Tendencia térmica

Hokkaidō: bajo los 20 °C → ambiente fresco.

Tōhoku y Hokuriku: entre 22 °C y 28 °C → clima templado.

Kantō a Okinawa: entre 29 °C y 33 °C → calor veraniego persistente.

🔹 Consejo: En el norte, un abrigo ligero será útil. En el centro y sur, continúa el riesgo de golpe de calor — hidrátate bien y evita la exposición prolongada al sol.



