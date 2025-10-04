[tenki yohō] sábado 4 de octubre

📍Tōkyō | 4 de octubre

Hoy sábado, el clima en Japón está marcado por el avance de un sistema de baja presión acompañado de un frente atmosférico, que recorre el Mar de Japón de oeste a este.

Esto genera un panorama contrastante: lluvias persistentes e intensas en el oeste y el centro del país, cielos grises y húmedos en el este, y un ambiente soleado pero engañosamente cálido en el norte.

🌧️ Oeste de Japón: lluvias abundantes y sensación bochornosa

Kyūshū, Shikoku, Chūgoku y Kansai (Fukuoka, Hiroshima, Osaka, Kōchi, Kagoshima):

La jornada estará dominada por lluvias casi seguras (80–100%), con episodios de fuertes precipitaciones y hasta descargas eléctricas.

Aunque el cielo esté cubierto, el aire será húmedo y pesado, con temperaturas elevadas: Fukuoka: 29°C / 23°C Kagoshima: 31°C / 24°C Osaka y Kōchi: 26°C / 20–21°C

La jornada estará dominada por lluvias casi seguras (80–100%), con episodios de fuertes precipitaciones y hasta descargas eléctricas. Aunque el cielo esté cubierto, el aire será húmedo y pesado, con temperaturas elevadas:

👉 Recomendación: llevar paraguas resistente y ropa ligera pero impermeable; la combinación de calor y humedad puede resultar incómoda.

☂️ Centro y Este: paraguas imprescindible

Tokai y Kanto (Nagoya, Tokio, Kanazawa):

El cielo se mantendrá cubierto con alta probabilidad de lluvia (70–90%). Aunque no lloverá de manera continua, las precipitaciones intermitentes obligan a llevar paraguas incluso si al salir parece despejado. Nagoya: 23°C / 20°C Tokio: 24°C / 21°C Kanazawa: 24°C / 20°C

El cielo se mantendrá cubierto con alta probabilidad de lluvia (70–90%). Aunque no lloverá de manera continua, las precipitaciones intermitentes obligan a llevar paraguas incluso si al salir parece despejado.

👉 La sensación térmica será más fresca, e incluso ligeramente fría con solo manga corta, debido a la humedad y la falta de sol.

🌤️ Norte de Japón: entre cielos claros y lluvias pasajeras

Hokkaidō y Tōhoku:

La influencia de un anticiclón permite que el sol se imponga en gran parte del norte, con temperaturas inusualmente altas para la temporada. Sapporo: 25°C / 14°C (tiempo soleado, 20%) Kushiro: 19°C / 11°C (soleado con nubes, 30%) Sendai: 23°C / 16°C (lluvia probable en la tarde, 80%)

La influencia de un anticiclón permite que el sol se imponga en gran parte del norte, con temperaturas inusualmente altas para la temporada.

👉 Atención: la amplitud térmica es notable. En la mañana el aire es fresco, pero hacia el mediodía se sentirá un calor atípico para octubre, que puede sorprender a quienes aún usan ropa de entretiempo.

🌞 Okinawa: sol intermitente y calor veraniego

Naha: 33°C / 27°C con intervalos de sol y nubes (40%).

El ambiente será más parecido al de pleno verano, húmedo y caluroso.

🧭 Contexto humano y recomendaciones

Viajeros y trabajadores en el oeste: prepárense para retrasos en transporte, calles encharcadas y mayor riesgo de tormentas repentinas.

Regiones del centro y este (Tokio, Nagoya, Kanazawa): aunque el frío aún no llega, hoy es buen momento para llevar una chaqueta ligera o sudadera impermeable.

Norte del país: quienes disfruten de actividades al aire libre deben recordar que la mañana es fresca, pero al mediodía la sensación es casi veraniega.

Okinawa: el calor húmedo exige hidratación constante y descansos a la sombra.

©NoticiasNippon