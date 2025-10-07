[kyō no kion] Contrastes extremos

Un reflejo visible del cambio climático que alarga las temporadas cálidas
📍Tōkyō | 7 de octubre
Hoy martes , Japón vivió un curioso contraste térmico: mientras el aire fresco se adueñó del este del país, en el oeste aún persistió la sensación veraniega, como si el verano se resistiera a despedirse.
🗾 Doble rostro del clima
En el Área de Kantō, incluyendo Tokio, el termómetro marcó un respiro:
-
🌡 Máxima de 25.0 °C en el centro de Tokio, unos 4 °C menos que ayer.
-
La jornada se sintió fresca, con viento del noreste y una humedad que, sin ser agobiante, mantenía el ambiente templado.
En contraste, Hokkaidō vivió una mañana fría, pero con un repunte diurno notable:
-
En Sapporo, el mercurio subió hasta 18.5 °C, revelando un marcado contraste entre el amanecer y la tarde, típico del comienzo del otoño.
Mientras tanto, el oeste de Japón seguía en modo verano tardío.
-
Fukuoka 29.0 °C, Hiroshima 29.5 °C, y Osaka 31.0 °C, alcanzando oficialmente un manatsubi (真夏日, día de verano).
En estas regiones, el aire cálido y húmedo dejó una sensación de bochorno, especialmente en las zonas urbanas.
🔥 El ranking del calor: el reinado de Okinawa
Según los datos de la JMA (気象庁), los registros más altos del país hoy se concentraron nuevamente en Okinawa, donde el calor tropical parece no tener fin:
|🥇
|Localidad
|Prefectura
|Temperatura (°C)
|Hora
|Notas
|1
|Kumejima
|Okinawa
|33.5
|11:44
|Nuevo récord de octubre
|2
|Hatersuma
|Okinawa
|33.4
|13:08
|—
|3
|Moriyama, Ishigaki
|Okinawa
|33.4
|13:13
|—
|4
|Ishigakijima
|Okinawa
|33.4
|14:26
|Récord de octubre
|5
|Iriomotejima
|Okinawa
|33.4
|14:14
|—
Estas cifras muestran que el archipiélago subtropical vive un octubre anómalamente cálido, con temperaturas más propias de pleno agosto. En algunos puntos —como Ishigaki y Hateruma— se han superado los récords históricos de calor para este mes.
👕 Pronóstico y ropa para los próximos días
Para mañana miércoles 8, el país mantendrá esta división climática:
-
Oeste y centro de Japón (Kansai, Chūgoku, Tōkai) → seguirán alcanzando los 30 °C, con un ambiente pesado y húmedo.
-
Tokio y el este → algo más cálido que hoy (27 °C), pero con humedad perceptible al mediodía.
-
Hokkaidō y Tōhoku → mañanas más templadas (mínimas alrededor de 14 °C en Sapporo), aunque las noches seguirán frías.
👕 Consejo de vestimenta:
-
En Kantō y Tōkai: manga larga ligera o camisa fina.
-
En Kansai y Kyūshū: ropa veraniega con capa ligera por la tarde.
-
En el norte: chaqueta delgada para el amanecer y la noche.
🌅 Contexto climático
Este comportamiento desigual se debe a una combinación de aire húmedo del Pacífico y la persistencia de una masa cálida en el suroeste, mientras un frente frío comienza a acercarse al norte del archipiélago.
Los expertos señalan que estos contrastes —con récords otoñales en Okinawa y tardes frescas en Kantō— son un síntoma del cambio climático que está alargando las temporadas cálidas y alterando los patrones tradicionales de transición entre estaciones.
🧭 En síntesis
Japón vive estos días en dos estaciones a la vez: otoño en el este, verano en el oeste.
El cuerpo lo resiente y el guardarropa lo refleja: chaquetas en Tokio, camisetas en Osaka.
Y mientras Okinawa rompe récords de calor en octubre, el resto del país empieza a recordar lo que es respirar aire fresco.
