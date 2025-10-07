[kyō no kion] Contrastes extremos

Un reflejo visible del cambio climático que alarga las temporadas cálidas

📍Tōkyō | 7 de octubre

Hoy martes , Japón vivió un curioso contraste térmico: mientras el aire fresco se adueñó del este del país, en el oeste aún persistió la sensación veraniega, como si el verano se resistiera a despedirse.

🗾 Doble rostro del clima

En el Área de Kantō, incluyendo Tokio, el termómetro marcó un respiro:

🌡 Máxima de 25.0 °C en el centro de Tokio , unos 4 °C menos que ayer.

La jornada se sintió fresca, con viento del noreste y una humedad que, sin ser agobiante, mantenía el ambiente templado.

En contraste, Hokkaidō vivió una mañana fría, pero con un repunte diurno notable:

En Sapporo, el mercurio subió hasta 18.5 °C, revelando un marcado contraste entre el amanecer y la tarde, típico del comienzo del otoño.

Mientras tanto, el oeste de Japón seguía en modo verano tardío.

Fukuoka 29.0 °C, Hiroshima 29.5 °C, y Osaka 31.0 °C, alcanzando oficialmente un manatsubi (真夏日, día de verano).

En estas regiones, el aire cálido y húmedo dejó una sensación de bochorno, especialmente en las zonas urbanas.

🔥 El ranking del calor: el reinado de Okinawa

Según los datos de la JMA (気象庁), los registros más altos del país hoy se concentraron nuevamente en Okinawa, donde el calor tropical parece no tener fin:

🥇 Localidad Prefectura Temperatura (°C) Hora Notas 1 Kumejima Okinawa 33.5 11:44 Nuevo récord de octubre 2 Hatersuma Okinawa 33.4 13:08 — 3 Moriyama, Ishigaki Okinawa 33.4 13:13 — 4 Ishigakijima Okinawa 33.4 14:26 Récord de octubre 5 Iriomotejima Okinawa 33.4 14:14 —

Estas cifras muestran que el archipiélago subtropical vive un octubre anómalamente cálido, con temperaturas más propias de pleno agosto. En algunos puntos —como Ishigaki y Hateruma— se han superado los récords históricos de calor para este mes.

👕 Pronóstico y ropa para los próximos días

Para mañana miércoles 8, el país mantendrá esta división climática:

Oeste y centro de Japón (Kansai, Chūgoku, Tōkai) → seguirán alcanzando los 30 °C , con un ambiente pesado y húmedo.

Tokio y el este → algo más cálido que hoy ( 27 °C ), pero con humedad perceptible al mediodía.

Hokkaidō y Tōhoku → mañanas más templadas (mínimas alrededor de 14 °C en Sapporo), aunque las noches seguirán frías.

👕 Consejo de vestimenta:

En Kantō y Tōkai: manga larga ligera o camisa fina.

En Kansai y Kyūshū: ropa veraniega con capa ligera por la tarde.

En el norte: chaqueta delgada para el amanecer y la noche.

🌅 Contexto climático

Este comportamiento desigual se debe a una combinación de aire húmedo del Pacífico y la persistencia de una masa cálida en el suroeste, mientras un frente frío comienza a acercarse al norte del archipiélago.

Los expertos señalan que estos contrastes —con récords otoñales en Okinawa y tardes frescas en Kantō— son un síntoma del cambio climático que está alargando las temporadas cálidas y alterando los patrones tradicionales de transición entre estaciones.

🧭 En síntesis

Japón vive estos días en dos estaciones a la vez: otoño en el este, verano en el oeste.

El cuerpo lo resiente y el guardarropa lo refleja: chaquetas en Tokio, camisetas en Osaka.

Y mientras Okinawa rompe récords de calor en octubre, el resto del país empieza a recordar lo que es respirar aire fresco.

