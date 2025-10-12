[tenki yohō] domingo 12 de octubre

Japón enfrenta un contraste climático inusual de más de 18 °C entre el norte y el sur.

📍Tōkyō | 12 de octubre

Japón presenta un contraste climático extremo de sur a norte: mientras Kyūshū y Shikoku viven un calor casi veraniego con cielos despejados, Hokkaidō y el norte de Honshū están bajo lluvias y vientos fríos asociados al frente atmosférico que precede al tifón 23, el cual continúa avanzando desde el sur del archipiélago.

🌴 Oeste y sur del país: calor persistente y cielos soleados

Kagoshima alcanza los 33 °C, bajo un cielo completamente despejado.

Hiroshima y Naha (Okinawa) registran 32 °C, con apenas un 10–20 % de probabilidad de lluvia.

En Kōchi, el calor también se mantiene intenso (31 °C) con algunas nubes pasajeras.

Este aire cálido y húmedo se debe a las corrientes subtropicales que el tifón 23 está empujando hacia el norte, lo que mantiene el ambiente sofocante incluso en octubre.

🔹 En Fukuoka, el termómetro llega a 29 °C, y aunque el cielo se cubre parcialmente, la sensación térmica sigue siendo de verano.

⛅ Centro del país: humedad, bochorno y nubosidad variable

En Osaka y Nagoya, las máximas rondan los 28–29 °C, con cielos parcialmente nublados y una ligera probabilidad de lluvias (30–40 %).

Kanazawa, en la costa del Mar de Japón, presenta 29 °C y condiciones más estables.

En Tokio, el ambiente es más templado (25 °C), con nubes intermitentes y algunos claros hacia la tarde. Sin embargo, el aire húmedo proveniente del Pacífico aumenta la sensación de pesadez en la capital.

👉 Estas regiones podrían experimentar un cambio brusco a partir de la noche, cuando el tifón 23 se acerque y el viento comience a intensificarse desde el sureste.

🌧️ Norte de Japón: ambiente otoñal y lluvias persistentes

El norte se encuentra bajo el dominio del frente frío:

Sapporo: 15 °C / 10 °C, lluvias intermitentes y sensación invernal (60 %).

Kushiro: solo 15 °C / 6 °C, con precipitaciones casi seguras (90 %).

Sendai: 18 °C / 12 °C, lluvias fuertes durante buena parte del día (80 %).

Niigata: 25 °C / 17 °C, con un 70 % de probabilidad de lluvia, reflejando la influencia directa del frente conectado al tifón.

El contraste térmico entre el norte lluvioso y el suroeste caluroso supera los 18 °C, una diferencia inusual para octubre.

🌀 Contexto meteorológico: antesala del tifón 23

El tifón 23 (Typhoon No. 23) se ubica al sureste de Tanegashima con una presión central de 992 hPa y vientos máximos de 25 m/s (ráfagas de hasta 35 m/s).

Se desplaza hacia el noreste y, según la Agencia Meteorológica de Japón, mañana 13 de octubre podría acercarse peligrosamente a las islas Izu, trayendo lluvias torrenciales, marejadas y vientos que podrían volcar camiones en carretera.

🔺 Riesgos principales para el lunes 13:

Vientos de hasta 45 m/s (162 km/h) en las islas Izu.

Olas de hasta 9 m con fuerte oleaje.

Acumulados de lluvia de 180 mm en 24 h hasta la mañana del lunes, y 150 mm adicionales hacia el martes.

Las autoridades piden evitar desplazamientos innecesarios, asegurar objetos sueltos en balcones y mantenerse alejados de la costa ante el riesgo de marejadas.

©NoticiasNippon