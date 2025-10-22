[tenki yohō] miércoles 22 de octubre

Desde Tōkyō hasta Kyūshu, una jornada de lluvia fría: la capital no superará los 12 °C, un nivel típico de mediados de diciembre

📍Tōkyō | 22 de octubre

La jornada del miércoles mantiene una frente estacionaria sobre el sur de Honshū, trayendo consigo un clima inestable y lluvioso en gran parte del país.

Según la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁), la combinación de aire cálido y húmedo desde el Pacífico y un canal de baja presión en altura está generando fuertes precipitaciones y un notable descenso de temperatura.

🌊 Alerta máxima en las Islas Izu

Durante la madrugada, se espera que el sistema atmosférico forme una línea de lluvias torrenciales (線状降水帯) sobre las Islas Izu, con precipitaciones que podrían superar los 80 mm por hora, y acumulados de hasta 200 mm en 24 horas.

Las autoridades advierten sobre el riesgo inminente de deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y crecidas de ríos, especialmente en zonas bajas o montañosas. Se insta a la población a evitar desplazamientos innecesarios y seguir las alertas locales.

🌴 Okinawa: el temporal tropical se intensifica

En el suroeste, Okinawa enfrenta el impacto de un sistema de baja presión tropical que provoca lluvias torrenciales y descargas eléctricas.

En las islas Yaeyama, se prevén precipitaciones de entre 50 y 80 mm por hora, acompañadas de ráfagas de viento y posible actividad eléctrica.

El riesgo de deslizamientos, inundaciones urbanas y crecidas rápidas es alto. Las autoridades locales mantienen la alerta y recomiendan no acercarse a ríos ni zonas costeras.

🧊 Frío inusual en el centro del país

Desde Tōkyō hasta Kyūshu, el miércoles amanecerá con lluvias persistentes y aire gélido, particularmente a lo largo de la costa del Pacífico.

En Tokio, la temperatura máxima será de 12 °C, equivalente a un típico día de mediados de diciembre, mientras que en Osaka y Nagoya el termómetro apenas alcanzará los 15 °C a 16 °C.

Este cambio abrupto marca el primer aviso de la inminente llegada del invierno, por lo que se recomienda usar ropa de abrigo y tener precaución ante posibles resbalones en calles húmedas.

🗾 Mapa térmico y de precipitaciones

Okinawa: 29 °C / 25 °C 🌧️ 90 %

Tōkyō: 12 °C / 11 °C 🌧️ 90 %

Nagoya / Osaka / Niigata: 15 °C–16 °C 🌧️ 60 %

Hiroshima: 18 °C / 15 °C 🌧️ 50 %

Fukuoka: 20 °C / 18 °C 🌥️ 30 %

Sapporo: 11 °C / 5 °C 🌤️ 40 %

🧭 Conclusión

El archipiélago japonés atraviesa una jornada marcada por una combinación de inestabilidad tropical y aire polar, una mezcla que trae consigo lluvias intensas, vientos fuertes y frío prematuro.

La atención se centra especialmente en las Islas Izu y Okinawa, donde la posibilidad de lluvias extremas y desastres naturales exige máxima precaución y monitoreo continuo.



