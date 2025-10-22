Autoridades llaman a la calma tras sismo de regular intensidad y magnitud frente a la costa oriental

📍Tōkyō | 22 de octubre

A las 18:17 horas del miércoles, un sismo de magnitud 5.1 sacudió el este de Hokkaidō, con epicentro en el mar frente a Kushiro, a una profundidad aproximada de 40 kilómetros, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁).

El movimiento telúrico fue sentido con mayor intensidad en las regiones centro-sur de Kushiro y sur de Nemuro, donde se registró una intensidad sísmica máxima de 4 en la escala japonesa de 7 niveles.

📍 Zonas más afectadas

Intensidad 4: Nemuro (根室市), Hamanaka (浜中町)

Intensidad 3: Kushiro (釧路市), Betsukai (別海町), Shibetsu (標津町), Rausu (羅臼町)

Los residentes reportaron sacudidas moderadas pero sostenidas, especialmente en áreas costeras. No se informaron daños estructurales ni heridos, y la Agencia Meteorológica confirmó que no existe riesgo de tsunami.

🌐 Contexto sísmico

La región de Kushiro-Nemuro se encuentra sobre la zona de subducción de la placa del Pacífico, un área conocida por su alta actividad sísmica.

Este evento ocurre en una zona donde suelen registrarse sismos intermedios asociados a la presión tectónica del borde de placa, recordando a los residentes la necesidad de mantener medidas de prevención.

🚨 Reacciones y medidas

Las autoridades locales de Hokkaidō activaron los protocolos de verificación temprana en infraestructura, transporte y redes eléctricas, sin reportes de irregularidades.

El Gobierno de Nemuro recomendó a la población revisar sus kits de emergencia y mantenerse atenta a posibles réplicas leves durante las próximas horas.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.

©NoticiasNippon

