📍 Hokkaidō , 25 de octubre

En la madrugada de este sábado, a las 1:40 a. m., un sismo de magnitud 5.9 remeció el extremo oriental de Hokkaidō, con epicentro en el mar al sureste de la península de Nemuro (latitud 42.9° N, longitud 145.6° E) y una profundidad estimada de 40 kilómetros, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁).

A pesar de la intensidad, no se emitió alerta de tsunami, aunque el organismo sí activó una alerta temprana de terremoto (緊急地震速報) para las zonas cercanas al epicentro.

📍 Regiones más afectadas

El movimiento alcanzó una intensidad máxima de 5 débil (震度5弱) en la escala japonesa, con epicentro perceptible en Nemuro (根室市).

En las áreas de Kushiro (釧路), Hamanaka (浜中町), Betsukai (別海町) y Shibetsu (標津町) se registraron intensidades de 4, mientras que Tokachi (十勝中部) reportó 3.

Los sismógrafos también detectaron vibraciones leves (震度1–2) en Hakodate, Sapporo, y partes de Aomori e Iwate, evidenciando que el temblor se sintió ampliamente en el norte del país.

🏘️ Impacto local y primeras reacciones

En Nemuro, los residentes fueron sorprendidos por el temblor mientras dormían. La policía y los bomberos locales informaron que no se reportan daños ni heridos graves hasta el momento.

Las autoridades municipales pidieron a la población mantenerse alerta ante posibles réplicas y revisar la estabilidad de estructuras antiguas o muros.

En Kushiro, las compañías eléctricas confirmaron operación normal del suministro. No se registraron irregularidades en las plantas portuarias ni en las instalaciones de pesca.

🧭 Contexto sísmico

La región de Nemuro-Kushiro es una de las más activas sísmicamente de Japón. Se encuentra sobre el límite entre la placa del Pacífico y la placa de Okhotsk, donde históricamente se han producido terremotos importantes, como el de magnitud 7.8 en 1973 y el de 7.6 en 2003.

Los expertos señalan que estos sismos medianos actúan como recordatorio de la necesidad de reforzar la preparación ciudadana y revisar los planes de evacuación costera, incluso en ausencia de tsunami.

⚠️ Mensaje de las autoridades

“No hay riesgo de tsunami, pero pedimos a los residentes mantener la calma y revisar las rutas de evacuación en caso de futuras réplicas”,

— Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.

