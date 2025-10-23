[tenki yohō] Jueves 23 de octubre

“Otoño recuperado”: Japón disfruta de un respiro cálido antes del avance del invierno

📍Tōkyō | 23 de octubre

Hoy jueves, gran parte de Japón —desde Kyūshū hasta Tōhoku— amanece bajo cielos despejados gracias a un sistema de alta presión continental que se extiende sobre Honshū. Después de varios días nublados y fríos, el país recupera el típico clima otoñal, seco y luminoso.

Las temperaturas suben entre 4 °C y 8 °C respecto al miércoles, aliviando la sensación invernal que había dominado en Tōkyō y otras zonas del centro.

La humedad baja y la atmósfera seca favorecen una jornada ideal para tender la ropa y realizar actividades al aire libre.

🌆 Centro y oeste de Japón: regreso de la calidez

Tōkyō : 19 °C de máxima y 12 °C de mínima. Tras cuatro días con menos de cinco horas de sol, la capital disfruta por fin de una jornada clara y templada.

Nagoya y Ōsaka: 22 °C y 23 °C respectivamente; cielos despejados y ambiente agradable.

Hiroshima y Fukuoka: 24 °C con aire seco, sin probabilidad de lluvia.

Kōchi: alcanza los 26 °C, ocho grados más que ayer, con sensación ligeramente veraniega.

👉 Recomendación: ropa ligera de manga larga o chaquetas finas bastarán durante el día, pero las noches seguirán frescas.

❄️ Norte: primeros indicios de invierno

En Hokkaidō, el aire frío en altura provoca chubascos dispersos y nieve en zonas montañosas.

Sapporo: 11 °C / 3 °C, con posibilidad de lluvias y nieve (40 %).

Kushiro: 12 °C / 3 °C, cielo parcialmente nublado.

Las autoridades piden precaución por carreteras resbaladizas y posibles placas de hielo en los pasos de montaña.

🌧️ Sur: lluvias intensas y riesgo de deslizamientos

El panorama es muy distinto en el extremo sur.

Okinawa (Naha): 30 °C / 22 °C con probabilidad de lluvia del 60 %.

Esta madrugada, la localidad de Kunigami-son Oku registró 60.5 mm en una hora, un nivel comparable a un aguacero tropical.

Las autoridades advierten sobre el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra debido a la saturación del suelo tras varios días de precipitaciones.

🌤️ Conclusión

Japón vive hoy un “arco climático”: el centro y oeste disfrutan del sol otoñal, el norte se asoma al invierno, y el sur enfrenta las lluvias tropicales.

En el corazón del archipiélago, la sensación de frío desaparece temporalmente, ofreciendo una tregua luminosa antes del verdadero invierno.

©NoticiasNippon