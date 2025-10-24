Noticias Nippon

[tenki yohō] Entre paraguas y abanicos

Un solo archipiélago, tres estaciones en un mismo día

 

📍Tōkyō  |  24 de octubre

Este viernes, una masa de alta presión se extiende sobre Honshū, regalando a gran parte del país una típica jornada otoñal de cielos despejados y aire seco.

Desde Tohoku sur hasta Kyushu norte, el día será ideal para realizar tareas al aire libre o tender la ropa al sol, con mínimas posibilidades de lluvia.

Sin embargo, no todo el archipiélago disfruta del mismo respiro otoñal. En Hokkaidō y el norte de Tohoku, el paso de una vaguada y el ingreso de aire frío generan condiciones inestables: lluvias débiles y, en zonas altas, probabilidad de nieve temprana.

En el extremo opuesto, el frente estacional que persiste sobre las islas del suroeste mantiene la atmósfera cargada: Kyushu sur, Amami y Okinawa tendrán intervalos de chubascos y tormentas eléctricas. Se recomienda precaución ante rayos, ráfagas y lluvias repentinas.

 

 

🌡️ Contrastes térmicos marcados

Las temperaturas matinales fueron las más frías de la temporada en varias regiones interiores de Honshū. No obstante, los termómetros subirán durante el día, manteniendo valores cercanos a los de ayer:

  • Sapporo: 9 °C / 4 °C – ambiente frío de mediados de noviembre.
  • Sendai: 16 °C / 7 °C – fresco, con sensación otoñal plena.
  • Tokio: 18 °C / 12 °C – algo por debajo del promedio, pero estable.
  • Kanazawa: 20 °C / 10 °C – clima templado ideal.
  • Nagoya: 21 °C / 15 °C – día agradable, algo húmedo.
  • Osaka y Hiroshima: alrededor de 24 °C – otoño cálido con tintes de verano.
  • Fukuoka y Kagoshima: 25 °C – límite del “día de verano” (夏日).
  • Kōchi: 26 °C – sensación calurosa por la humedad.
  • Naha: 30 °C / 26 °C – ambiente tropical, bochornoso.

El país muestra así un espectro térmico que va del invierno al verano en apenas 3 000 km de distancia, reflejo de la diversidad climática japonesa.

 

 

🧣 Recomendaciones

  • En el centro y norte del país, se aconseja llevar abrigo ligero por la mañana y la noche, cuando el aire es frío.
  • En el suroeste y Okinawa, precaución ante tormentas eléctricas y ráfagas repentinas.
  • En Honshū central, se espera excelente visibilidad y aire limpio, condiciones óptimas para disfrutar del follaje otoñal (紅葉).

 

