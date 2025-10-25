[tenki yohō] cambio estacional

Japón vive tres estaciones en un solo día: bochorno tropical, lluvia otoñal y frío invernal

📍Tōkyō | 25 de octubre

El último sábado de octubre llega con un fuerte contraste climático a lo largo de Japón.

Mientras un frente activo sobre el sur de Honshū avanza hacia el norte, regiones como Kansai, Tōkai y Kantō enfrentan un día lluvioso y fresco, ideal para quedarse bajo techo.

En cambio, Hokkaidō y el norte de Tōhoku disfrutan de un respiro de sol, perfecto para quienes aún buscan los tonos más intensos del follaje otoñal.

🟦 Oeste y centro: la lluvia se extiende

Desde las primeras horas de la mañana, el frente cálido ha cubierto de nubes a Osaka (21 °C), Nagoya (20 °C) y Hiroshima (22 °C). Las precipitaciones se intensificarán en la tarde, con una probabilidad de lluvia del 90 % en Kansai y Tōkai.

En Kōchi (25 °C) y la península de Kii, no se descartan truenos ni lluvias fuertes localizadas. En Fukuoka (24 °C), las lluvias serán intermitentes pero persistentes.

🟨 Este de Japón: sábado de paraguas y suéter

En Tokio, la máxima apenas llegará a 15 °C, con una sensación térmica aún menor por la humedad y viento del Pacífico. La probabilidad de lluvia alcanza el 80 %, por lo que se recomienda paraguas y ropa impermeable.

Las condiciones se replican en gran parte de Kantō y Chūbu: una jornada fría, gris y de tránsito lento por las lluvias continuas.

🟩 Norte de Japón: sol aprovechable antes del domingo lluvioso

Sapporo (13 °C) y Kushiro (11 °C) disfrutan de un sábado mayormente soleado con baja probabilidad de precipitaciones. En el norte de Tōhoku, Sendai (16 °C) verá lluvias más avanzadas en la tarde.

El domingo se espera el ingreso del mismo frente, por lo que hoy es la última oportunidad para disfrutar de un paseo otoñal entre los arces rojizos.

🟥 Okinawa: calor húmedo y cielos cubiertos

El archipiélago más sureño continúa bajo un aire cálido y pesado. Naha registra 30 °C, con un 40 % de probabilidad de lluvia. En las islas Sakishima, los aguaceros podrían venir acompañados de truenos.

Aunque el cielo se mantenga nublado, la sensación de bochorno persiste, recordando más al final del verano que al otoño.

📍 Panorama visual del día

🌂 Zonas con lluvia intensa: Kansai, Tōkai, Kantō

⚡ Posibles tormentas: Kii y Shikoku

☀️ Cielos despejados: Hokkaidō, Niigata, norte de Tōhoku

🌡️ Mayor contraste térmico: entre Kushiro (-1 °C) y Naha (30 °C) — una diferencia de más de 30 °C en un mismo país.

💬 Cierre de la jornada

Japón despide el mes con un clima que refleja su diversidad geográfica: mientras en el sur se siente un otoño tropical, el norte se prepara ya para las primeras heladas.

El domingo se prevé que el frente cubra casi todo el archipiélago, dejando un cierre de octubre pasado por agua.

