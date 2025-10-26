[tenki yohō] domingo lluvioso y friolento

Domingo bajo tres frentes: lluvias torrenciales y frío otoñal se extienden por el país

📍Tōkyō | 26 de octubre

El archipiélago japonés amaneció este domingo bajo una amplia franja de lluvias que se extiende desde el oeste de Honshū hasta el norte.

Tres sistemas de baja presión —ubicados en el Mar de Japón, el Pacífico Sur y frente a Sanriku— avanzan hacia el noreste, generando un frente lluvioso que domina gran parte del país.

A las 7:30 a.m., las precipitaciones afectaban de forma continua a Kinki, Tōkai y el sur de Tōhoku, mientras que sobre la península de Kii se desarrollaban nubes de tormenta con descargas eléctricas.

La Agencia Meteorológica de Japón advirtió sobre la posibilidad de truenos, ráfagas de viento fuerte y lluvias torrenciales localizadas, especialmente en zonas costeras de Tokai y Kantō, donde se prevé que el agua acumulada alcance niveles de alerta. Existe riesgo de inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos locales.

🌀 Regiones bajo la lluvia

Tokio – 16°C / 14°C, 90% de probabilidad de lluvia: Día gris, frío y ventoso. Se prevé lluvia intensa hasta la tarde, con posibles truenos en la zona costera de Chiba y Kanagawa.

Nagoya – 20°C / 17°C, 80%: Lluvias continuas desde la mañana; probables ráfagas fuertes.

Osaka – 22°C / 18°C, 70%: Lluvias intermitentes hasta el mediodía; ambiente húmedo y fresco.

Niigata, Sendai, Kanazawa: Precipitaciones persistentes (90%) con cielos totalmente cubiertos.

Sapporo y Kushiro: En el norte, la lluvia llegará más fuerte hacia la noche, con temperaturas que rozan el límite invernal (Kushiro marca apenas -1°C).

☀️ Sur más templado

En contraste, el clima se muestra más estable en el suroeste:

Okinawa (Naha): parcialmente soleado con 29°C; típico calor tropical.

Kagoshima (26°C) y Kōchi (27°C) disfrutan de intervalos soleados, aunque con humedad alta.

Hiroshima presenta una pausa en las lluvias, con probabilidad baja (30%) y momentos de sol.

🧥 Sensación térmica y recomendaciones

Aunque las máximas no difieren mucho de ayer, el viento del norte y la humedad harán que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros. En Tokio, con solo 16°C y lluvia constante, la sensación térmica podría descender hasta los 12°C.

Se recomienda abrigo impermeable, paraguas resistente al viento y calzado antideslizante. Quienes viajen o conduzcan deben tener precaución ante el riesgo de hidroplaneo en autopistas.

💧¿Qué significa “lluvia intensa”?

El término japonés 「激しい雨」(hageshii ame) describe lluvias con una intensidad de 30 a 50 mm por hora, comparables a “volcar un balde de agua”.

En esas condiciones:

El sonido es audible dentro de una vivienda.

Las calles pueden parecer ríos momentáneos.

Los vehículos pueden perder tracción si el pavimento acumula agua.

La población debe vigilar especialmente zonas bajas, riberas y pendientes en prefecturas como Shizuoka, Chiba y Fukushima.



©NoticiasNippon