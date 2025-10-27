[tenki yohō] El aire otoñal avanza

El norte entra en modo invernal temprano: lluvias, ráfagas y posible granizo en la costa del Mar de Japón

📍Tōkyō | 27 de octubre

El lunes comienza con una configuración atmosférica típica del invierno: un patrón de presión “oeste alta–este baja” (西高東低). Desde el norte, una masa de aire frío desciende sobre el archipiélago, marcando el inicio del cambio estacional.

El borde del Mar de Japón será el más afectado, con lluvias intermitentes, fuertes vientos costeros y posibles descargas eléctricas.

En Hokkaidō y Niigata, el ambiente se tornará inestable con riesgo de granizo o nieve menuda (霰・あられ), mientras que en la costa del Pacífico predominará un cielo más sereno.

🌬️ Región por región

🧊 Norte (Hokkaidō・Tohoku)

Sapporo: 14 °C / 9 °C, lluvias y viento fuerte (50 %).

Kushiro: 18 °C / 9 °C, mayormente soleado.

Sendai: 20 °C / 14 °C, intervalos soleados.

Durante la tarde, el viento del noroeste se intensificará, con ráfagas que podrían superar los 15 m/s en zonas costeras. Se recomienda regresar temprano a casa.

☁️ Centro (Niigata・Kanazawa・Nagoya・Tokio)

Kanazawa: 19 °C / 14 °C, lluvia constante (70 %).

Niigata: 19 °C / 16 °C, lluvias y viento (50 %).

Tokio: 22 °C / 14 °C, nubes variables y posibles chubascos (30 %).

Nagoya: 22 °C / 17 °C, sol y calma (20 %).

En Tokio y alrededores, el aire frío del norte y la brisa del oeste chocarán, generando nubosidad irregular y chubascos breves pero intensos. No se descarta actividad eléctrica.

🌞 Oeste (Osaka・Hiroshima・Fukuoka・Kagoshima・Kōchi)

Osaka: 22 °C / 17 °C, soleado (20 %).

Hiroshima: 21 °C / 14 °C, soleado (20 %).

Fukuoka: 20 °C / 17 °C, sol con nubes (40 %).

Kōchi: 24 °C / 15 °C, despejado (10 %).

Kagoshima: 24 °C / 17 °C, despejado (10 %).

Ambiente templado y estable en general, ideal para actividades al aire libre. No obstante, el amanecer será fresco, por lo que se recomienda abrigo ligero.

🌴 Sur (Okinawa・Naha)

Naha: 28 °C / 24 °C, lluvias ocasionales (50 %).

Continúa el ambiente tropical con aire húmedo y sensación térmica alta.

🧥 Sensación térmica y recomendaciones

El aire otoñal avanza: aunque el mediodía será templado en gran parte del país, las mañanas y noches ya se sienten frías en el norte y el centro.

En Tokio y Nagoya, chaqueta ligera o suéter.

En Hokkaidō, abrigo grueso y bufanda.

En Okinawa, ropa veraniega con impermeable.

Los cambios bruscos de temperatura podrían favorecer resfriados: se aconseja precaución, especialmente en personas mayores o niños.



