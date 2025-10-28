[tenki yohō] Abrigos y bufandas regresan

Sensación térmica de noviembre en pleno octubre

📍Tōkyō | 28 de octubre

El norte del país amaneció hoy bajo un cielo turbulento. En Hokkaidō, la masa de aire ártico trajo temperaturas bajo cero y nieve incluso en zonas llanas, un fenómeno inusual para finales de octubre.

En Asahikawa y Sapporo, las calles amanecieron parcialmente cubiertas, y las autoridades piden extrema precaución ante la posibilidad de acumulaciones de hasta 40 cm y ráfagas de viento comparables a un tifón.

El tráfico terrestre y aéreo podría verse afectado, y la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) advierte del riesgo de visibilidad reducida y caída de árboles o líneas eléctricas por la nieve húmeda.

“Este tipo de frío no es común tan temprano. Es un claro aviso de que el invierno se está adelantando”, comentó un meteorólogo local.

⚡ Tohoku y Hokuriku: lluvia, rayos y vientos violentos

La inestabilidad atmosférica también afecta al noreste y la costa del Mar de Japón.

Niigata y Kanazawa presentan lluvias intensas con posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas repentinas. En zonas agrícolas de Akita y Yamagata se recomienda proteger los cultivos y estructuras ligeras, ante el riesgo de granizo o mini-tornados (竜巻).

En Sendai, el día alternará entre claros y chubascos dispersos.

🌬️ Kanto y Kansai: sol con viento frío — posible “kogarashi ichigō”

Aunque Tokio, Nagoya y Osaka disfrutarán de cielos mayormente despejados, el viento del noroeste soplará con fuerza, dando una sensación térmica invernal.

Podría registrarse hoy el primer kogarashi ichigō (“木枯らし一号”), el tradicional viento que anuncia la llegada del invierno en el este y el oeste del país.

Si se confirma, marcaría el inicio simbólico del invierno climático en la capital, acompañado de temperaturas que descenderán a niveles de mediados de noviembre.

En Tokio: máxima de 21°C, mínima de 15°C, pero con sensación de 12°C por el viento.

En Osaka: 19°C / 12°C, con ráfagas ocasionales.

☀️ Oeste y sur: cielos despejados pero aire seco

Las regiones de Hiroshima, Kagoshima y Kōchi mantienen un ambiente otoñal estable, con cielos despejados y humedad baja.

El aire frío y seco favorecerá mañanas frescas y noches frías, ideales para observar el momiji (紅葉), el cambio de color de las hojas.

Sin embargo, en el litoral del Mar de Japón, se recomienda cautela ante ráfagas costeras y oleaje alto.

🌧️ Okinawa: lluvia persistente y mar agitado

En contraste con el resto del país, Naha enfrenta un frente húmedo activo con lluvias intensas (100% de probabilidad) y temperaturas de 26°C / 24°C.

Se espera actividad eléctrica y olas altas debido a los vientos del norte. Las autoridades piden evitar actividades marítimas y revisar embarcaciones pequeñas.

🧣 Conclusión: día de transición — otoño se despide, invierno entra por el norte

El archipiélago japonés experimenta hoy una clara división climática:

Norte → nieve y tormentas.

Centro → viento frío con cielos despejados.

Sur → lluvias tropicales.

El país vive uno de los primeros avisos invernales del año, y se aconseja protegerse del frío y del viento fuerte incluso en las regiones soleadas.



©NoticiasNippon