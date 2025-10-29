[tenki yohō] otoño y frío invernal

Cielos despejados en casi todo el país, pero el norte aún siente el aliento del invierno

📍Tōkyō | 29 de octubre

El archipiélago japonés despierta hoy bajo el dominio de un sistema de alta presión móvil que deja cielos despejados desde Kyūshū hasta Kantō.

Sin embargo, el frío invernal persiste en el norte, donde la nieve matinal cubrió zonas de Hokkaidō.

☀️ Panorama general

El patrón de presión atmosférica “oeste alta, este baja” comenzó a debilitarse, dando paso a una jornada mayormente soleada.

Desde Fukuoka hasta Tokio, el sol dominará el cielo, acompañado de un aire seco que reducirá la humedad a niveles del 30% al 40%.

Las autoridades meteorológicas han emitido avisos de sequedad en Kyūshū, Shikoku, Chūgoku, Kinki y partes de Tōkai, advirtiendo sobre el riesgo de incendios.

Mientras tanto, en Hokkaidō y el norte de Honshū el clima aún muestra señales invernales.

En la costa del mar de Japón se registran precipitaciones y nevadas matinales, con riesgo de congelamiento de carreteras. En Niigata y Kanazawa, se espera que las condiciones mejoren hacia la tarde.

En Okinawa, la jornada es opuesta al resto del país: las nubes dominan el cielo y se esperan lluvias intermitentes debido a una masa de aire húmedo y un frente estacionario. Naha alcanza los 28 °C con una probabilidad de lluvia del 80%.

🌡️ Temperaturas y sensación térmica

•Regiones cálidas:

Kyūshū y Shikoku disfrutan de temperaturas agradables entre 21 y 24 °C, mientras que Kagoshima se mantiene primaveral con 24 °C.

En Hiroshima y Osaka, los termómetros rondan los 20 °C, ideales para actividades al aire libre.

•Centro y norte:

En el área de Kantō y Chūbu, el aire se mantiene fresco. Tokio apenas alcanzará los 17 °C, con una sensación térmica menor por el viento del oeste.

En Niigata y Sendai, los valores rondan los 15 °C, recordando que el otoño avanza.

En Sapporo, el día se queda en 9 °C, y en Kushiro apenas 11 °C, donde incluso al mediodía se requiere abrigo.

🌬️ Recomendaciones del día

•En el sur: mantener precaución por la sequedad del aire; evite quemas y use humificadores en interiores.

•En el norte: precaución por hielo en carreteras y aceras durante la mañana.

•En Okinawa: paraguas indispensable por las lluvias matinales.

•En Kantō: aunque haya sol, las temperaturas invitan a mantener el abrigo durante todo el día.



