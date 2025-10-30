[tenki yohō] vaivén térmico del otoño japonés

Japón despierta con frío otoñal y cielos despejados: amplias diferencias de temperatura entre el amanecer y el mediodía

📍Tōkyō | 30 de octubre

El archipiélago japonés se encuentra hoy jueves bajo la influencia de un sistema de alta presión que ha debilitado la configuración invernal de los últimos días, dando paso a un panorama meteorológico mayormente despejado.

La jornada se caracteriza por un notable contraste térmico entre la mañana y el mediodía, un rasgo típico del otoño avanzado japonés.

☀️ De Tōhoku a Kansai: cielos despejados y aire otoñal

Desde Sendai hasta Osaka, pasando por Tokio y Nagoya, el cielo permanecerá mayormente despejado gracias a la estabilidad del aire seco.

Las temperaturas matutinas serán bajas, rondando los 4 °C en Sendai y 10 °C en Tokio, pero con el avance del día el sol elevará los valores hasta 15 °C y 18 °C respectivamente.

En el centro y oeste del país, Nagoya (21 °C) y Hiroshima (22 °C) disfrutarán de una tarde templada, aunque se recomienda vestir por capas para evitar el contraste entre la fría mañana y el cálido mediodía.

🌧️ Kyūshū y Shikoku: riesgo de lluvias nocturnas

En la región suroeste, Fukuoka y Kagoshima amanecen con sol y nubes dispersas, pero hacia la noche se prevé un aumento de nubosidad por la llegada de vientos húmedos del Pacífico.

El caso más notable será Kōchi (Shikoku), donde se pronostica hasta un 80 % de probabilidad de lluvia durante la noche. Se recomienda llevar paraguas si se planea regresar tarde a casa.

❄️ Hokkaidō: frío invernal y lluvias intermitentes

En el extremo norte, la ciudad de Sapporo alcanzará solo 14 °C de máxima y 1 °C de mínima, con un 60 % de probabilidad de lluvia en la tarde. En Kushiro, el ambiente será aún más gélido, con temperaturas entre –2 °C y 12 °C, acompañadas de cielos despejados pero aire cortante.

Se aconseja precaución ante las primeras heladas de la temporada en zonas montañosas.

🌤️ Okinawa: humedad tropical y calor persistente

Mientras tanto, Naha mantiene su clima casi veraniego, con 29 °C de máxima y 25 °C de mínima, además de una probabilidad de lluvia del 40 %. Las nubes tropicales seguirán afectando a la región, recordando que el otoño apenas se siente en el archipiélago sur.

👕 Recomendación del día

El amplio rango térmico entre la mañana y la tarde exige un equilibrio:

Abrigo ligero o chaqueta por la mañana.

Ropa transpirable durante el día.

Bufanda o capa extra al caer la noche.

El contraste de temperaturas puede superar los 10 °C en regiones interiores, un clásico del otoño japonés que marca el inicio de la temporada de resfriados.



