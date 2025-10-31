[tenki yohō] Halloween pasado por agua

Japón bajo la influencia de una baja presión explosiva

📍Tōkyō | 31 de octubre

El Halloween japonés de 2025 llega bajo un cielo gris y un temporal en desarrollo. Desde la madrugada del viernes 31, un sistema de baja presión acompañado de un frente cálido-frío se desplaza por la costa sur de Honshū, extendiendo la lluvia desde Kyūshū hasta Hokkaidō.

A medida que el sistema avance hacia el noreste, la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) advierte de vientos intensos, marejadas y lluvias torrenciales especialmente sobre el Pacífico central y norte del país.

En Tokio, Nagoya y Osaka, se prevén lluvias persistentes y ráfagas durante el regreso del trabajo o las celebraciones de Halloween nocturnas. En zonas de la costa del Pacífico, los paraguas podrían no ser suficientes: se espera lluvia lateral (“横殴りの雨”) y ráfagas de hasta 70 km/h.

🗾 Región por región

Okinawa y Kyūshū: lluvias tempranas y temperaturas cálidas (Naha 28°C, Fukuoka 19°C).

Kansai y Shikoku: precipitaciones desde la mañana; riesgo de tormentas eléctricas.

Tokai y Kanto (Tokio, Yokohama): intensificación de lluvias durante la tarde-noche con posibilidad de rayos y fuertes ráfagas.

Tohoku y Hokkaidō: la lluvia llegará por la noche, pero se transformará en tormenta y oleaje alto (hasta 7 m en la costa pacífica) el sábado 1.

El frente se desplazará hacia el mar de Ojotsk el 1 de noviembre, donde se profundizará rápidamente, generando condiciones de “borrasca explosiva” (爆弾低気圧).

⚠️ Riesgos previstos

Viento máximo previsto: Hokkaidō: 25 m/s (rachas hasta 35 m/s) Tōhoku: 28 m/s (rachas hasta 40 m/s)

Olas previstas: Hokkaidō: 6 m Tōhoku: 7 m (con oleaje cruzado) Kantō: 5 m

Lluvias acumuladas (31 oct. 6:00 – 1 nov. 6:00): Kantō–Kōshin: 150 mm Tōhoku: 120 mm

Lluvias acumuladas (1 nov. 6:00 – 2 nov. 6:00): Hokkaidō: 120 mm Tōhoku: 100 mm



La combinación de vientos fuertes, alta marea y suelos saturados eleva el riesgo de inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos en amplias zonas del país.

🚨 Recomendaciones de seguridad

Evitar ríos y canales: el nivel puede subir repentinamente; un paso en falso puede ser fatal. No conducir por pasos subterráneos o zonas bajas (アンダーパス): el agua puede cubrirlos en minutos. Alejarse de laderas empinadas: riesgo de deslizamientos; evacuar al lado opuesto si se detecta inestabilidad. Evacuar de sótanos o espacios subterráneos: ante filtraciones, trasladarse a zonas altas. Monitorear embalses y represas: la liberación de agua puede incrementar caudales de forma repentina.

La Agencia Meteorológica insta a seguir la evolución del temporal y evitar salidas innecesarias durante la noche del viernes y la mañana del sábado.

©NoticiasNippon