[tenki yohō] El norte bajo asedio del viento

De la calma al caos: fin de semana de feriado con tormentas eléctricas y lluvias repentinas

📍Tōkyō | 1 de noviembre

El primer día del feriado largo en Japón arranca con condiciones meteorológicas extremas en el norte del país.

Una baja presión acompañada de un frente activo se intensificó rápidamente al desplazarse por la costa del Pacífico de Tōhoku y Hokkaidō, dejando lluvias torrenciales, ráfagas violentas y olas de hasta siete metros.

A la medianoche, en la localidad de Tomioka (Fukushima) se registró una precipitación de 86.5 mm en una sola hora, la más alta desde que existen registros.

En Onagawa (Miyagi), las ráfagas alcanzaron 26.8 m/s, mientras los servicios meteorológicos elevaban las alertas por deslizamientos, inundaciones y marejadas.

⚠️ Regiones en máxima alerta

Hokkaidō y Tōhoku:

Se prevén lluvias de hasta 120 mm y 100 mm, respectivamente, hasta la mañana del domingo. El viento soplará con velocidades sostenidas de 28 m/s y ráfagas de hasta 40 m/s.

Se pide extrema precaución ante la posibilidad de inundaciones, desbordes de ríos y desprendimientos de tierra, especialmente en zonas costeras o de pendiente.

Las olas alcanzarán los 7 metros en el norte y 5 metros en la región de Kantō-Kōshin (Tokio, Kanagawa, Yamanashi, Nagano).

Las autoridades advierten sobre riesgo de mareas anómalas y erosión costera.

⚡️ Días siguientes: inestabilidad persistente

Aunque la baja presión se alejará el domingo 2, el aire frío de altitud mantendrá condiciones muy inestables.

Entre el domingo y el lunes (Día de la Cultura), el frente atmosférico traerá chubascos repentinos y tormentas eléctricas, especialmente en la franja del Mar de Japón, desde San’in hasta Hokkaidō.

Las probabilidades de rayos aumentan en Hokuriku, donde se espera desarrollo de nubes convectivas en la tarde.

Se recomienda precaución en actividades de montaña y eventos al aire libre, ante posibles cambios bruscos del tiempo, ráfagas o lluvias intensas de corta duración.

☀️ Contraste nacional

Mientras el norte enfrenta el temporal, el centro y el sur del archipiélago disfrutan de un respiro otoñal.

Tokio, Osaka y Nagoya presentan máximas entre 21 °C y 23 °C con nubosidad parcial y baja probabilidad de lluvia (20–40 %).

En Okinawa, el clima se mantiene cálido y húmedo con 27 °C, preludio de un noviembre aún veraniego.

©NoticiasNippon