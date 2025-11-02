[tenki yohō] Japón partido en dos

“El norte se moja, el sur respira: Japón dividido por la lluvia otoñal”

📍Tōkyō | 2 de noviembre

Mientras el archipiélago avanza en su puente festivo, el clima de este domingo presenta un marcado contraste entre el norte lluvioso y el sur aún bajo cielos despejados.

El frente frío que recorre el mar del Japón deja precipitaciones persistentes y riesgo de tormentas eléctricas en Hokkaidō, el litoral de Tōhoku y la región de Hokuriku, donde los paraguas grandes y resistentes serán indispensables.

En ciudades como Kanazawa (17 °C/12 °C) y Niigata (17 °C/14 °C), se esperan lluvias intensas con hasta un 80–90 % de probabilidad, acompañadas de vientos fuertes en la costa.

En Sapporo (10 °C/5 °C) y Kushiro (11 °C/4 °C), el aire frío se asienta con lloviznas y temperaturas que apenas superan los 10 °C.

Más al sur, el panorama mejora gradualmente: Sendai (19 °C/12 °C) aún registrará chubascos ocasionales, pero Tokio (21 °C/12 °C), Nagoya (22 °C/11 °C) y Osaka (21 °C/12 °C) disfrutarán de un día mayormente soleado, con solo 20 % de probabilidad de lluvia.

En Hiroshima (20 °C/10 °C) y Fukuoka (21 °C/17 °C), la jornada alternará nubes y claros, con posibilidad de lluvias pasajeras —ideal llevar un paraguas plegable por precaución.

En el extremo sur, Kōchi (23 °C/11 °C) y Naha (27 °C/22 °C) gozarán de clima cálido y cielos parcialmente despejados, típicos del otoño subtropical.

🌦️ Claves del día:

Paraguas grande: Hokkaidō, Tōhoku (lado del Mar del Japón), Hokuriku (Kanazawa, Niigata)

Paraguas plegable: Kansai norte, San’in, Kyūshū y áreas interiores

Sin paraguas: Okinawa, Tokai y Kanto (Tokio, Nagoya)

El viento costero del norte puede generar sensación térmica baja, especialmente en el mar del Japón, mientras que el sur mantiene temperaturas agradables de entre 20 y 27 °C.

