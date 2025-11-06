[tenki yohō] Del verano al invierno

“El sol domina gran parte del archipiélago: lluvias pasajeras en el Pacífico, tormentas en el norte”

📍Tōkyō | 6 de noviembre

Hoy jueves, Japón despierta bajo un amplio cielo otoñal. Mientras el centro y el oeste del país disfrutan de un clima seco y templado, el norte se prepara para un nuevo frente lluvioso.

En las primeras horas de la mañana, un frente extendido desde el sur todavía deja lluvias en zonas costeras del Pacífico, especialmente en Kanto y Shikoku, pero se espera que estas cesen hacia el mediodía, dando paso a un sol limpio y aire fresco.

Por la noche, una masa de baja presión se aproxima a Hokkaidō, trayendo lluvias, truenos y un anticipo de nieve para el viernes.

El mapa térmico muestra contrastes marcados: verano persistente en Okinawa (28 °C), otoño templado en Kyūshū y Kansai (22–24 °C), y frío temprano en el norte con máximas de apenas 13–15 °C.

🌦️ Región por región

🌺 Okinawa (Naha) — Verano tardío: 28 °C / 21 °C. Sol con algo de nubosidad y humedad alta (40%).

🌸 Kyūshū (Fukuoka, Kagoshima) — Cielos despejados y aire agradable, entre 22 °C y 26 °C.

☀️ Chūgoku y Shikoku (Hiroshima, Kōchi) — Días cálidos con 0–30 % de probabilidad de lluvia; ideal para paseos otoñales.

⛅ Kansai (Ōsaka) — 21 °C / 13 °C con nubes y claros; brisa fresca desde el norte.

🌤️ Chūbu (Nagoya, Kanazawa) — Nagoya con 23 °C soleados, pero Kanazawa tendrá lluvias por la tarde (50%).

🌥️ Kantō (Tokio) — 18 °C / 11 °C con cielos parcialmente nublados; lloviznas aisladas hasta el mediodía.

☀️ Tōhoku (Sendai) — Sol firme y clima seco: 18 °C / 8 °C.

🌧️ Hokkaidō (Sapporo y Kushiro) — Sapporo con nubes intermitentes (15 °C / 3 °C), mientras que Kushiro enfrentará lluvia (80%) y temperaturas que anuncian el invierno.

❄️ Mirando hacia mañana (7 de noviembre)

El patrón atmosférico cambiará a una disposición de “oeste alto, este bajo”, típica del invierno. Aire frío se desplazará sobre Hokkaidō, trayendo las primeras nevadas incluso en zonas llanas del litoral del mar de Japón. Se recomienda precaución en rutas por posible formación de hielo.

🧥 Consejo del día

Aunque los termómetros no bajen demasiado, el viento del norte acentuará la sensación de frío. Se recomienda usar una prenda de abrigo ligera, sobre todo en Kanto y Kansai, donde el contraste térmico entre la mañana y la tarde será notable.



