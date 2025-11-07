[tenki yohō]Contrastes térmicos marcados

Desde los 8 °C de Sapporo hasta los 28 °C de Naha, Japón se parte en dos estaciones.

📍Tōkyō | 7 de noviembre

Hoy viernes marca en el calendario japonés el inicio oficial del invierno (“Rittō” 立冬), y el clima parece haberlo entendido al pie de la letra.

Una masa de aire frío desciende desde Siberia hacia el norte del archipiélago, provocando un giro invernal especialmente en Hokkaidō, donde las zonas de nieve se expanden rápidamente. Se espera que incluso las áreas costeras y llanas registren las primeras acumulaciones de la temporada.

En Sapporo, la temperatura máxima apenas alcanzará los 8 °C, mientras que la mínima caerá a 6 °C, con probabilidad de precipitación del 90 %. Se prevén nevadas y fuertes ráfagas, sobre todo en Sōya, Rishiri y Rebun, donde el viento podría alcanzar fuerza de temporal. Las autoridades recomiendan instalar neumáticos de invierno y conducir con extrema precaución ante la posible visibilidad reducida por ventiscas.

En Kushiro, la situación será algo más estable, con sol entre intervalos de lluvia (50 %) y una máxima de 11 °C, pero aún bajo la influencia del mismo frente frío.

🌧️ El centro-norte: lluvias del Mar de Japón

En Niigata (17 °C / 12 °C, 70 %) y Kanazawa (18 °C / 12 °C, 20 %), el día transcurrirá con lluvias dispersas que tenderán a cesar por la tarde, dejando algunos claros intermitentes.

Las nubes cargadas provenientes del Mar de Japón continuarán afectando también a partes de Tohoku, donde ciudades como Sendai (17 °C / 11 °C, 20 %) experimentarán un cielo cambiante, mezcla de sol y nubosidad variable.

El ambiente será fresco y ventoso, y aunque no se esperan lluvias fuertes, la sensación térmica disminuirá debido al viento del norte.

☀️ El sur y el Pacífico: otoño luminoso y templado

Del Kantō hacia el oeste, el archipiélago disfrutará de cielos despejados.

En Tokio (21 °C / 10 °C, 10 %), Nagoya (23 °C / 11 °C), Osaka (21 °C / 12 °C) y Hiroshima (22 °C / 11 °C)predominará el sol otoñal, aunque con brisa fría del norte que moderará la sensación térmica.

En Kyūshū, Fukuoka (23 °C / 11 °C) y Kagoshima (24 °C / 14 °C, 10 %) disfrutarán de una jornada casi veraniega, al igual que Kōchi (24 °C / 10 °C), donde la temperatura se acercará al umbral de los 25 °C (veranillo).

El contraste térmico entre el norte invernal y el sur cálido se hace cada vez más visible, preludio de la división estacional que caracteriza a noviembre en Japón.

🌦️ Okinawa: humedad tropical con lluvias pasajeras

Mientras el resto del país da la bienvenida al invierno, Naha (28 °C / 23 °C, 60 %) seguirá inmersa en su otoño subtropical, con nubes y lluvias ocasionales.

El calor húmedo persistirá, aunque los vientos del norte comienzan a traer ligeros indicios de la estación fresca que se avecina incluso en el sur más lejano.

Temperaturas

©NoticiasNippon