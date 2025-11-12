[tenki yohō] De la escarcha al bochorno:

El norte se viste de invierno, el sur aún respira verano

📍Tōkyō | 12 de noviembre



Japón amanece este miércoles con un marcado contraste térmico que refleja la dualidad de su geografía: mientras en Hokkaidō el aire gélido anuncia un invierno prematuro, en Okinawa el calor húmedo se niega a ceder. El archipiélago vive así una jornada de sol predominante, con cielos despejados en gran parte del país y algunas lluvias aisladas en el extremo sur.

🌡️ Regiones del norte – El respiro helado del archipiélago

En Sapporo (8 °C / 2 °C) y Kushiro (7 °C / 0 °C), el ambiente se mantiene frío pero con cielos mayormente despejados. Los primeros rastros de escarcha cubren los tejados y el vapor del aliento ya acompaña cada paso matutino. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, entre el 10 % y el 40 %, aunque los vientos del noroeste traen una sensación térmica aún más baja.

Sendai (15 °C / 5 °C) disfruta de un día soleado y seco: es el tipo de clima que anticipa los días cortos y las primeras luces invernales sobre Tōhoku.

☀️ Regiones centrales – Otoño estable con brisa fría

La costa del Mar de Japón mantiene estabilidad atmosférica. En Kanazawa (16 °C / 6 °C) y Niigata (14 °C / 9 °C) predomina el sol con nubes dispersas. En el interior, Nagoya (16 °C / 6 °C) y Tokio (15 °C / 9 °C) registran cielos mayormente despejados con vientos frescos del norte; ideal para paseos otoñales, aunque con abrigo ligero.

El aire seco y las bajas mínimas nocturnas son señales claras de que la capital se aproxima a su primera semana invernal.

🌤️ Oeste de Japón – Sol de otoño y nubes pasajeras

Osaka (18 °C / 8 °C) y Hiroshima (18 °C / 9 °C) presentan temperaturas templadas, propias de un noviembre sereno. El cielo alterna entre sol y nubes, sin lluvias relevantes. En Fukuoka (21 °C / 11 °C) el ambiente es ligeramente más húmedo, con un 30 % de probabilidad de lloviznas hacia la noche.

Las máximas superan los 18 °C, pero el aire comienza a sentirse más seco y cortante al caer la tarde.

🌦️ Sur del archipiélago – La humedad se impone

En Kagoshima (21 °C / 16 °C), el frente nuboso del sur mantiene un 80 % de probabilidad de lluvia, lo que marca un día gris y cálido.

Kōchi (20 °C / 10 °C) conserva la alternancia entre nubes y claros con escasas precipitaciones (30 %).

El clima cálido y lluvioso se intensifica en Naha, Okinawa (29 °C / 25 °C), donde el cielo alterna sol y chaparrones tropicales con una humedad superior al 60 %. La diferencia térmica con Sapporo es abrumadora: más de 20 grados de contraste en un mismo país.

🌅 En síntesis

Este 12 de noviembre resume la identidad meteorológica de Japón: un norte que se enfría bajo cielos cristalinos y un sur que aún hierve bajo el sol húmedo.

Mientras los abrigos ya llenan las calles de Sapporo, los abanicos y las camisas ligeras siguen dominando en Okinawa. La “isla larga” —de casi 3.000 km de norte a sur— vuelve a mostrar su extraordinaria diversidad estacional en un solo mapa.

