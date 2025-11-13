[tenki yohō] entre lluvias y cielos despejados

El archipiélago dividido por el clima: del paraguas al abrigo en un mismo día

📍Tōkyō | 13 de noviembre

El archipiélago japonés amaneció hoy bajo un mosaico climático que refleja la transición definitiva del otoño: mientras el sur se cubre de nubes y lluvias persistentes, el este y el norte del país disfrutan de cielos más despejados pero con temperaturas en descenso.

🌧️ Sur húmedo y tropical

En Okinawa, el termómetro alcanzará los 30 °C, pero con un 90 % de probabilidad de lluvia, lo que marca un contraste tropical respecto al resto del país. Las lluvias también afectarán a Kagoshima (18/16 °C) y Kōchi (19/14 °C), donde se esperan chubascos intermitentes y ambiente bochornoso, típico de la humedad otoñal del Pacífico Sur.

Fukuoka y Hiroshima tendrán un patrón mixto de sol y lluvias ocasionales (21/15 °C y 19/13 °C, respectivamente), reflejo del aire cálido procedente del Mar de China Oriental que se encuentra con frentes fríos en avance.

☁️ Centro variable: entre nubes y claros

En el centro del país, las condiciones estarán más estables. Nagoya (18/11 °C) y Tokio (16/9 °C) gozarán de cielos parcialmente despejados, con apenas un 20 % de posibilidad de lluvia. Sin embargo, Osaka (18/12 °C) y Kanazawa (19/10 °C) enfrentarán un 50 % de probabilidad de precipitaciones, lo que podría afectar el tránsito vespertino.

En Niigata (18/7 °C), el frente frío del Mar de Japón traerá lluvias y cielos nublados durante gran parte del día, con un 60 % de probabilidad de precipitaciones.

❄️ Norte más frío pero con intervalos soleados

El norte del país continúa marcando la pauta del avance invernal. Sapporo (12/4 °C) y Kushiro (12/1 °C) presentarán alternancia de sol y lluvias ligeras (50 %), mientras que Sendai (18/4 °C) disfrutará de un día estable y soleado.

El contraste térmico entre el norte y el sur supera los 15 °C, recordando a los japoneses que el invierno se aproxima con paso firme.

🌦️ Tendencia general

•Lluvias: suroeste y costa del Mar de Japón.

•Cielos despejados: regiones de Kanto, Tōhoku y Hokkaidō.

•Temperaturas: máximas entre 12 °C y 30 °C — el país literalmente dividido entre el abrigo y la manga corta.



