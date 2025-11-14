[tenki yohō] Viernes contrastado

Sol dominante, lluvias aisladas y un Japón que transita entre otoño e invierno

📍Tōkyō | 14 de noviembre

Japón vuelve a despertar con un mapa térmico casi partido en dos: mientras el sur del archipiélago conserva un calor que parece desafiar el calendario, el norte continúa sumergido en un ambiente frío y húmedo más cercano al invierno que al otoño.

Okinawa: el verano que no se quiere ir

En Naha, el termómetro marcará 28 °C, un valor que en cualquier otro país sería de pleno agosto. Bajo un cielo mayormente soleado y con un 40 % de probabilidad de lluvia pasajera, los habitantes caminan aún con ropa ligera, en un noviembre que se resiste a enfriarse. Las brisas tropicales mantendrán la noche templada con 21 °C.

Hokkaido: el frío manda en el extremo norte

A más de 2.000 kilómetros al norte, el panorama es casi otro país.

Sapporo registrará 6 °C / 4 °C, acompañado de nubes densas y humedad del 40 %.

En Kushiro, la jornada será más luminosa —sol mezclado con nubes—, pero no menos fría: 8 °C / 3 °C, con un 30 % de precipitaciones. El ambiente sigue recordando que el invierno está a la vuelta de la esquina.

Pacífico central: Tokio bajo cielo mixto y ambiente fresco

La capital amanecerá con intervalos de sol y nubes. Se esperan 19 °C de máxima y 8 °C de mínima, junto con una probabilidad de lluvia del 40 %. El contraste entre el sol de la mañana y la nubosidad vespertina marcará el ritmo de un viernes típicamente otoñal.

Kansai y Chūbu: estabilidad y sol en el corazón del país

En Osaka, el clima será estable y agradable: 20 °C / 11 °C, con un cielo despejado y solo un 10 % de probabilidades de lluvia.

Nagoya también disfrutará de una jornada limpia y fresca con 21 °C / 10 °C, ideal para actividades al aire libre.

Hokuriku y el Japón Mar de Japón: variaciones y humedad

Kanazawa presentará uno de los contrastes más peculiares del día: sol, nubes y un 40 % de probabilidad de lluvia, con una temperatura de 17 °C / 10 °C.

Niigata se mantendrá soleada pero fresca: 15 °C / 12 °C, humedad moderada y un 20 % de lluvia.

Tohoku: frío seco y cielos despejados

Sendai vivirá un día seco y brillante. El sol dominará sin interrupciones y las temperaturas oscilarán entre 16 °C y un frío 9 °C al amanecer.

Oeste de Japón: sol sólido salvo en Kagoshima

Hiroshima luce estable, soleada y con un clima suave: 21 °C / 10 °C, con solo un 10 % de precipitaciones.

Fukuoka repetirá una jornada muy similar.

La excepción será Kagoshima, donde un 50 % de probabilidad de lluvia y una máxima de 24 °C marcarán un ambiente más variable y húmedo.

📝 Conclusión

Japón vive un viernes de contrastes extremos: el sur en modo veraniego, el norte en ambiente invernal y el centro del país disfrutando de un otoño templado.

Un recordatorio perfecto de la diversidad climática del archipiélago y de las transiciones estacionales que definen noviembre.

