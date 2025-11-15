[tenki yohō] Sábado soleado en casi todo el país

Japón vive dos estaciones en un solo día: calor veraniego en Okinawa, invierno adelantado en Hokkaidō

📍Tōkyō | 15 de noviembre

A mitad de noviembre, Japón despierta con un mapa que parece dividido por estaciones: en el sur, el calor se resiste a marcharse; en el norte, el invierno toca la puerta con insistencia.

Entre ambos, las ciudades del Pacífico y del Mar de Japón viven un otoño elegante, luminoso y cambiante. Este sábado, más que un pronóstico, el país es un mosaico de sensaciones.

🟧 Regiones

🌺 Okinawa — Verano que no quiere irse

Naha: 28 / 23 °C – 20%

En Okinawa, noviembre no existe: la isla despierta con un sol vibrante, casi tropical. La brisa cálida recuerda al final de las vacaciones, a los días en los que el mar no sabe de estaciones. Con 28 °C, Naha vive un sábado más de verano tardío, como si el archipiélago estuviera aferrado a la última luz antes del invierno continental.

❄️ Hokkaidō — El invierno ya respira

Sapporo: 7 / 2 °C – 20%

Kushiro: 7 / –3 °C – 20%

En el extremo norte, el aire pesa y corta. La mañana trae un frío que huele a nieve lejana, a bufandas recién sacadas del armario. Kushiro cae hasta –3 °C, un recordatorio de que Hokkaidō vive siempre una semana adelantada respecto al resto del país.

Sapporo, aunque ligeramente más templada, también vive bajo un sol que apenas calienta. Hoy, el norte es la primera página del invierno japonés.

🍁 Tōhoku — Otoño dorado, pero con filo de invierno

Sendai: 15 / 4 °C – 40%

En Tōhoku, el otoño brilla con una luz serena. Sendai tendrá un sol firme, pero el aire frío de la mañana obliga a abrigarse.

Las mínimas aún bajan con fuerza —apenas 4 °C— dejando una sensación de “otoño que ya se quiere despedir”.

🌅 Kantō — Sol entre nubes y un frescor que anuncia temporada fría

Tokio: 17 / 12 °C – 40%

En la capital, el sábado nace con un cielo luminoso pero inquieto: sol que aparece, nubes que pasan, una humedad que roza el inicio del invierno. Tokio tendrá un día fresco, más otoñal que frío, con 17 °C que invitan a pasear pero también a llevar una chaqueta.

Un 40% de probabilidad de lluvia deja abierta la posibilidad de un chubasco leve que podría cubrir el atardecer.

🏔️ Hokuriku — Sol brillante, pero con un clima que cambia de ánimo

Kanazawa: 16 / 7 °C – 40%

Niigata: 15 / 8 °C – 20%

En el Mar de Japón, el clima tiene personalidad propia. Kanazawa alternará sol y nubes, con una humedad que acarrea riesgo de lluvia. Niigata será más estable, pero con ese viento marino que trae consigo un frescor insistente.

Aquí el otoño siempre es más breve, más intenso, más impredecible.

🌄 Tōkai — Otoño estable, luminoso y calmado

Nagoya: 20 / 8 °C – 0%

Nagoya disfruta uno de los climas más equilibrados del día: sol pleno, aire seco y una temperatura que recuerda al otoño clásico, el ideal. Un sábado perfecto para actividades al aire libre.

🌇 Kansai — Día suave, luminoso y muy otoñal

Osaka: 19 / 10 °C – 10%

Kansai amanece con un sol claro, casi suave, como los días dorados del final del otoño. Osaka marca 19 °C, agradable, estable, un clima que invita a caminar por la ribera del Yodo o disfrutar un café al aire libre.

🌊 Chūgoku — Cielo limpio, aire fresco

Hiroshima: 20 / 9 °C – 10%

Hiroshima tendrá un día casi impecable: sol brillante, aire seco y la estabilidad de un otoño amable. Un clima que transmite tranquilidad y claridad.

🌾 Shikoku — Sol cálido con riesgo de lluvia

Kōchi: 22 / 10 °C – 40%

En Shikoku, el ambiente será templado, casi cálido para la fecha, pero las nubes pueden sorprender con un chubasco. Aun así, el día tendrá un brillo otoñal que suaviza todo.

🌋 Kyūshū — Otoño suave y luminoso

Fukuoka: 21 / 11 °C – 0%

Kagoshima: 23 / 10 °C – 10%

El suroeste japonés vive un otoño cálido y confortable. Fukuoka tendrá un sábado despejado, seco, ligero. Kagoshima subirá incluso a 23 °C, en una mezcla hermosa entre el otoño y los últimos rastros del calor veraniego.



©2025 NoticiasNippon