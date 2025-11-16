[tenki yohō] Domingo de contrastes extremos

Japón amanecerá partido en dos: calor casi veraniego en Okinawa y frío invernal en Hokkaidō

📍Tōkyō | 16 de noviembre



Este domingo, Japón mostrará, una vez más, su impresionante contraste climático. Mientras Okinawa seguirá bajo un ambiente casi tropical con máximas de 29°C, el norte del archipiélago —especialmente Hokkaidō— vivirá una jornada fría marcada por temperaturas cercanas o incluso bajo cero.

En la franja central, desde Tokio hasta Kansai y Chūgoku, predominará un tiempo estable, con sol y un ambiente fresco típico de mitad de noviembre. No se esperan grandes precipitaciones en la mayor parte del país.

🟠 Región por región

🌴 Okinawa (Naha)

Máx 29°C / Mín 23°C

Cielos parcialmente nublados

Prob. de lluvia: 30%

Ambiente veraniego, bochornoso y estable. Ideal para actividades al aire libre, aunque con humedad elevada.

🟡 Kyūshū (Fukuoka / Kagoshima)

Fukuoka: 22°C / 9°C, 0% lluvia

Kagoshima: 24°C / 12°C, 10% lluvia

Jornada luminosa y suave. Temperaturas agradables, con mañanas frescas.

🟡 Shikoku (Kōchi)

21°C / 10°C

Lluvia: 20%

Día estable con algo de nubosidad. Ambiente otoñal suave.

🟡 Chūgoku (Hiroshima)

20°C / 9°C

Lluvia: 20%

Cielos despejados en gran parte del día, con un fresco matinal marcado.

🟧 Kansai (Osaka)

20°C / 9°C

Lluvia: 0%

Sol pleno, aire limpio y ambiente fresco. Un domingo ideal para paseos.

🟧 Tōkai (Nagoya)

20°C / 8°C

Lluvia: 10%

Tiempo estable, con sensación fresca y seca.

🟧 Hokuriku (Kanazawa)

18°C / 6°C

Lluvia: 10%

Sol garantizado con temperaturas moderadas pero mañanas frías.

🔵 Kantō (Tokio)

17°C / 10°C

Lluvia: 20%

Cielo cambiante: intervalos de sol con nubes a lo largo del día. Tarde fresca.

🔵 Tōhoku (Sendai)

14°C / 5°C

Lluvia: 0%

Tiempo estable y frío temprano. Ambiente otoñal bien marcado.

❄️ Hokkaidō (Sapporo / Kushiro)

Sapporo

10°C / 0°C

Lluvia: 30%

Sol matinal con nubes posteriormente. Mañana fría con sensación a invierno.

Kushiro

7°C / –4°C

Lluvia: 10%

La jornada más fría del país: heladas matinales y aire muy seco.

🧭 Conclusión

Japón transitará un domingo de contrastes extremos: desde playas bañadas por aire cálido en Okinawa hasta heladas tempranas en Kushiro. En el centro del país predominará un sol limpio, perfecto para actividades al aire libre, siempre con una capa extra por las mañanas frías.

